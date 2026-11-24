Luren Márquez, la representante peruana en el Miss Universo 2026, quedó eliminada del certamen tras quedar fuera del top 12, es decir uno de los últimos grupos finalistas, tras haber participado en la ronda de traje de baño este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, en Puerto Rico.

Durante el inicio de la ceremonia, que reunió a candidatas de más de un centenar de países, la modelo iqueña se presentó en el escenario para el saludo oficial y exclamó: “Luren Márquez, ¡Perú!”, ante los asistentes del recinto.

La peruana Luren Márquez representa a Perú en el Miss Universo 2026.

Posteriormente, la organización anunció su ingreso al grupo de las 30 semifinalistas, junto a otras delegadas como las representantes de Chile, Brasil, India, México y Estados Unidos.

Con este primer pase, Márquez avanzó a la etapa de desfile en traje de baño, donde lució un bikini naranja con aplicaciones brillantes, aretes circulares a juego y el cabello suelto.

¿Quiénes pasaron al top 12 del Miss Universo?

Tras la eliminación de Perú, los conductores de la edición número 75 del certamen dieron a conocer a las 12 candidatas que continuaron en carrera por la corona conmemorativa que entregará la mexicana Fátima Bosch.

Las clasificadas fueron Dominga López (Chile), Melissa Núñez (República Dominicana), Justus Kelley (Estados Unidos), Georgia Waddington (Nueva Zelanda), Mia Donadio (Cuba) y Jennifer Barreto (Puerto Rico).

Este listado se completó con Beatrice Millan-Windorski (Filipinas), María Alejandra López (Colombia), Jasmine Blandford (Nicaragua), Clara Vegas (Venezuela), Jessica Kalambayi (República Democrática del Congo) y Garance Authié (Francia).

Todas ellas pasaron a la ronda de vestido de noche previa a la elección de las cinco finalistas.

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