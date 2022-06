BTS, la boyband de K-pop, dará la primera presentación de su más reciente comeback, el cual se dio tras el lanzamiento de su nuevo álbum Proof, el viernes 10 de junio del 2022. Este junio es el mes de Bangtan, ya que la boyband celebra el aniversario de su debut y conmemora su carrera artística junto a ARMY y una serie de actividades. Dentro del conjunto de eventos, transmisiones y demás pendientes y con mayores expectativas para ARMY tenemos la presentación en Mcountdown ¿qué hace este show importante? Este programa vio nacer y crecer a BTS desde los inicios de su carrera y su debut, hace 9 años, un 13 de junio del 2013.

Te compartimos la presentación de “No More Dream” de BTS en el show musical:

Un día como hoy hace 9 años BTS hace su debut en el programa de Show musical M!Countdown con No More Dream. @BTS_twt

pic.twitter.com/tw6oJdd7SZ — ☾ Jimtobermin⁷⟭⟬ᵖʳᵒᵒᶠ Yet To Come (@PurpleWings_BTS) June 12, 2022

Cuando se anunció la nueva presentación, se reveló el siguiente video promocional:

Anuncio de M Countdown sobre BTS para su presentación la próxima semana @BTS_twt



pic.twitter.com/t9o6A4ZKgC — Megcito⁷彡 ◡̈ ᴘʀᴏᴏғ⁹🏳️‍🌈 (@Megbtschipotle) June 9, 2022

En el siguiente párrafo, te contamos todo lo que necesitas saber del evento:

BTS en MCountdown

BTS se presentará en Mcountdown, como anteriores años, en esta ocasión lo hará este lunes 13 de junio del 2022. La pre-grabación de BTS contará con la asistencia de más de 4 000 armys y se realizará en el Janchung Arena en el centro de Seúl. Aquí las imágenes del lugar:

BTS en el MCountdown (Mnet) en el Janchung Arena, Seúl.

Por otro lado, AQUÍ en el canal de Mnet podrás ver la presentación de BTS, la cual será emitida el 16 de junio. A su vez, te compartimos los horarios respectivos en los cuales se transmitirán:

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras: 3am

Panamá, México, Ecuador, Perú , Colombia: 4am

, Colombia: 4am República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Chile, Cuba, Canadá y Estados Unidos: 5am

Uruguay, Argentina y Brasil: 6am

España: 11am

También te compartimos detalles del día de la grabación:

La historia del debut, carrera y éxito de Bangtan es digna de admirar, tras su debut la boyband no la tenido fácil y tuvo que trabajar muy duro para dar a conocer su nombre en la industria a nivel nacional e internacional. Tras el cese de actividades por la pandemia del COVID-19 y el descanso indefinido que BTS tomó, finalmente la boyband ha tenido su comeback con el lanzamiento de Proof y oficialmente regresará a los escenarios con un nuevo material en el show MCountdown (Mnet).

Cómo votar por BTS en los Mnet

La etapa de pre-votación de los Mnet ha comenzado el sábado 11 de junio. Aquí te compartimos el LINK al que podrás ingresar para votar por Yet to come - BTS. Recuerda que debes crearte una cuenta para poder votar por Bangtan, luego acudir a la pestaña VOTE y allí tendrás que buscar la opción que diga “Yet to come - BTS” (como muestra la imagen) para realizar tu voto.

Te compartimos un paso a paso visual:

¿Cómo votar por BTS en M! Countdown de Mnet? | Vía: Mnetplus