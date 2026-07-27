El Ministerio de Cultura reconoció a la productora y gestora Mabela Martínez Woodman por su destacada trayectoria y su permanente contribución al desarrollo cultural y la difusión musical en el Perú. La distinción destaca su labor de más de cuatro décadas en distintos ámbitos de la industria creativa.

Con 46 años de trabajo ininterrumpido en la radio, Martínez Woodman ha construido una carrera dedicada a acercar al público peruano a diversas expresiones musicales nacionales e internacionales. Su trabajo ha permitido difundir géneros, artistas y tradiciones de distintas partes del mundo.

Uno de los proyectos más representativos de su trayectoria es Sonidos del Mundo, espacio que este 2026 celebra 30 años al aire en la radio y 28 años en la televisión. El programa se ha consolidado como una referencia en la divulgación musical gracias a su propuesta enfocada en la exploración de sonidos y culturas de los cinco continentes.

Actualmente, la comunicadora continúa al frente de Sonidos del Mundo a través de Radio Filarmonía 102.7 FM y TV Perú. Desde ambas plataformas promueve la música de calidad, la investigación sonora, la formación de nuevos públicos y la difusión de artistas peruanos e internacionales.

Además de su labor en medios, Mabela Martínez ha desarrollado una destacada carrera como promotora de espectáculos, gestionando presentaciones de artistas como Jorge Drexler, María Rita, Soledad Pastorutti, Ivan Lins, Pedro Guerra y Kevin Johansen en escenarios peruanos.

También ha impulsado exitosas producciones nacionales como Tenores y A 4 Voces, consolidándose como una de las principales impulsoras de este tipo de espectáculos en el país. Su trabajo ha sido reconocido con dos Premios Luces y el galardón “El Mejor de los Mejores” otorgado por APDAYC.

Mabela Martínez es reconocida por el Ministerio de Cultura por su aporte a la música. (Foto: Difusión)

A lo largo de su carrera, además, fue nominada en dos oportunidades al Latin Grammy por la coproducción del álbum “A Chabuca”, junto a Susana Roca Rey. El reconocimiento del Ministerio de Cultura llega en un momento especial, mientras celebra las tres décadas de Sonidos del Mundo y prepara el espectáculo Maestra Salsa, que se presentará el 22 y 23 de agosto en el Gran Teatro Nacional.