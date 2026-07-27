Mabela Martínez es reconocida por el Ministerio de Cultura por su aporte a la música. (Foto: Difusión)
Mabela Martínez es reconocida por el Ministerio de Cultura por su aporte a la música. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura reconoció a la productora y gestora Mabela Martínez Woodman por su destacada trayectoria y su permanente contribución al desarrollo cultural y la difusión musical en el Perú. La distinción destaca su labor de más de cuatro décadas en distintos ámbitos de la industria creativa.

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