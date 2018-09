Tras la temprana muerte de Mac Miller muchos comentarios en las redes sociales señalaron a Ariana Grande, su ex novia, como causante de su desequilibro emocional. Sin embargo, para Shane Powers, una de las personas más cercanas al desaparecido rapero, no hay nada más lejano de la verdad.

En el programa "The Shane Show", cuyo podcast está disponible en iTunes y fue citado parcialmente por TMZ, Powers destacó lo incondicional que fue la intérprete durante la lucha de Mac Miller con sus adicciones.

Shane indicó que la conducta de Ariana Grande fue "increíble" al intentar siempre sacar adelante a Malcolm James McCormick, ​ verdadero nombre del fallecido artista. Pues siempre se comunicaba con él para saber cómo estaba y qué podía hacer para ayudarlo en su lucha por estar sobrio.

"No puedo pensar en alguien que lo haya ayudado más en estar sobrio que Ariana. Lo vi, yo estuve allí. Atendía sus llamadas telefónicas preguntando 'cómo puedo ayudar', 'qué puedo hacer'. Esta pequeña fue increíble al involucrarse en que él esté saludable. Dejemos de lado si él era un adicto o no, lo que es un hecho es que la forma en la que él se iba de fiestas no era saludable. Y ella estaba dispuesta a todo por él, fue su fuerza estabilizadora. Punto", declaró Powers, quien está convencido que la noticia de la muerte de Miller ha resultado "devastadora" para ella.

Ariana Grande se ha mantenido fuera del ojo público desde que se confirmó el deceso de su ex novio. En Instagram, compartió una fotografía de Mac Miller sin ningún mensaje.

La intérpete de "Focus" terminó en mayo de este 2018 su romance de casi dos años con el desaparecido rapero. Poco después se comprometió en matrimonio con el comediante Pete Davidson. Mientras los medios reportaban esta noticia, Mac protagonizó un incidente en Los Ángeles por manejar ebrio. Ante las críticas en redes sociales por si su inesperado compromiso afectó al artista, la cantante respondió en sus redes sociales hablando de lo "tóxico" que fue su tiempo al lado de Miller.

Mensaje de Ariana Grande. (Foto: Instagram)

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.