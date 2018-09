Malcolm James McCormick, artista estadounidense conocido como Mac Miller, fue hallado muerto a los 26 años. Según el portal TMZ, la razón del deceso podría ser una sobredosis.

De acuerdo al citado medio, el cuerpo sin vida de Mac Miller fue encontrado el mediodía del viernes en su casa en San Fernando Valley, California. La alerta la dio una amiga que reportó el hallazgo con una llamada al 911.

Los problemas de adicción del joven músico eran conocidos. Tras su separación de Ariana Grande, en mayo de este año, estos volvieron a las primeras planas. Poco después de su ruptura, fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste eléctrico en Los Ángeles y darse a la fuga. En aquella ocasión, fue liberado tras pagar una fianza de 15 mil dólares. Los agentes que lo detuvieron lo definieron como "la persona intoxicada más educada y buena" que habían visto nunca.



EN VIDEO: Accidente de Mac Miller en Los Ángeles. (Fuente: YouTube)

Ante lo ocurrido, Ariana Grande trasladó a Twitter su preocupación y publicó: "Por favor, cuídate".

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

Mac Miller fue pareja de la cantante Ariana Grande por casi dos años. Sin embargo se conocieron mucho antes. Juntos grabaron "The Way", uno de los primeros hits de la artista, y "My Favorite Part".

Luego de su separación, la intérprete de "God is a Woman" respondió el comentario de un usuario de Instagram que la acusó de causar el desorden en el comportamiento del músico.

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.



