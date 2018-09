Mac Miller murió: repasamos tu carrera musical del exnovio de Ariana Grande

El rapero estadounidense Mac Miller, que ganó fanáticos con su hip-hop retro y generó una atención incómoda con sus canciones sobre su exnovia Ariana Grande y el presidente Donald Trump, murió el viernes a los 26 años, informaron las autoridades.

El artista, que publicó su quinto álbum hace solo un mes, fue hallado inconsciente en su casa a las afueras de Los Ángeles por los servicios de emergencia, que lo declararon muerto, informó la oficina del médico forense.



Su familia confirmó su muerte en un comunicado.



Su muerte llega meses después que terminara una relación de dos años, de muy alto perfil, con la superestrella Ariana Grande, muchas veces vista como una inspiración para sus canciones.



¿Quién fue Mac Miller?

Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh (Pennsylvania, este). El rapero, que después se haría llamar Mac Miller, se hizo famoso publicando en internet música de adolescente, con un estilo minimalista que remontaba a los inicios del hip-hop.



"Tengo serias verdades acerca del inicio de mi carrera, y cambió mi vida completamente…, yo solía hacer deporte, jugaba a todos los deportes, e iba a todas las fiestas de la preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me lo tomé mucho más en serio y no he parado desde que cumplí 15 años", dijo hace unos años para una revista estadounidense.

Miller, también fue un músico autodidacta, tocaba el piano, el bajo, la guitarra y la batería.

Su música era muy masculina, con letras duras que a menudo describían gráficamente encuentros sexuales, aunque gradualmente intentó madurar, y su producción más reciente incorporaba elementos de jazz.



En 2011, Miller escribió una canción sobre hacerse fabulosamente rico y, buscando una metáfora, tituló la canción "Donald Trump".



El ahora presidente de Estados Unidos se sintió halagado por la canción, aunque dijo que la letra era "un poco difícil de entender". Trump elogió a Miller como "el nuevo Eminem", otro destacado rapero blanco.



Después del sorpresivo ascenso político de Trump, Miller giró el mensaje de la canción y denunció con fuerza al mandatario en sus conciertos.



Wiz Khalifa otro rapero oriundo de Pittsburgh que apadrinó a Miller homenajeó al artista: "Orando por la familia de Mac y que descanse tranquilo".



