Mac Miller y el video que muestra cuánto le afectaron las drogas

Hasta sus últimos días, Mac Miller no aceptó que fuera adicto a las drogas. Este viernes él, quien fue pareja de Ariana Grande, fue hallado muerto en su vivienda por lo que habría sido una sobredosis. El músico nunca rehuyó a comentar su problema con las sustancias.

En 2016, Mac Miller apareció en un documental breve donde habla sobre el efecto que el exceso de drogas puede tener en alguien.

"Preferiría ser el rapero blanco cursi que el desastre drogado que no puede salir de su casa. La sobredosis no es genial. No pasas a la historia porque tuviste una sobredosis. Solo mueres", dijo en aquel entonces.

Pero tal vez el momento más desconcertante del documental es un video donde Mac Miller está con ropa en una bañera mientras asegura a la cámara no estar drogado. El documental, vale resaltar, se llama "Dejé de inventar excusas".

Además de este documental, Mac Miller comentó su problema con las drogas en el mixtape "Faces" (2014); obra considerada por muchos como lo mejor de su carrera y que, visto en perspectiva, resultó tener un elemento profético sobre el destino del músico.

Los problemas de adicción del joven músico eran conocidos. Tras su separación de Ariana Grande, en mayo de este año, estos volvieron a las primeras planas. Poco después de su ruptura, fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste eléctrico en Los Ángeles y darse a la fuga. En aquella ocasión, fue liberado tras pagar una fianza de 15 mil dólares. Los agentes que lo detuvieron lo definieron como "la persona intoxicada más educada y buena" que habían visto nunca.