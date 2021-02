Conforme a los criterios de Saber más

Artistas hay muchos pero como Macaco, muy pocos. Y es que el cantautor barcelonés inspira con cada una de sus letras a muchos jóvenes gracias a su temas de amor, su preocupación por el medioambiente y la sociedad. Recientemente ha demostrado su empatía por la coyuntura del Covid-19 gracias a su tema “La distancia”, canción que cuenta con la colaboración de la cantante Rozalén.

- Esta nueva versión de “La distancia” habla sobre lo duro que puede ser el proceso para alguna pareja, o tal vez familiares que viven lejos y todo tipo de amor que busca sobrevivir en esta era de distanciamiento social a causa de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo vives esta experiencia a “La distancia” en plena pandemia? ¿Qué significa para ti esta nueva versión de la canción?

Es duro, soy una persona que me gusta sentir el contacto. Normalmente en mi vida estoy con mucha gente por mi trabajo. Yo soy muy abierto. En mi vida hay gente de todos lados. Para mí, es muy raro y ‘La distancia’ es como un termómetro para medir el espacio-tiempo. La distancia en el amor sea el amor que sea, cuando tú estas enamorado de alguien, el reloj tiende a correr muy rápido. No te enteras y han pasado dos horas. Y ahora, la mirada a través de una pantalla no es igual. El contacto real no puede sustituirse. Son los olores, el gesto de una persona y ahí es cuando realmente nos conocemos los unos a los otros y se crean unos puentes intangibles.

- La coyuntura ha permitido esta reinvención en distintos ámbitos, la industria musical paralizó las giras de conciertos y se apostó por la modalidad streaming. ¿Cómo ha sido adaptarte a esta nueva modalidad de recitales virtuales?

Durante el confinamiento, estaba en casa componiendo y de repente la gente me empezó a pedir mucho que hiciera un live de Instagram. Me inventé un Sound System en casa, con bases de reggae, improvisando y cantando a través de la cámara. Fue realmente curioso.

- Estuviste en el festival Selvámonos en el 2017 y fue tu primera vez en Perú. ¿Cómo recuerdas la experiencia en el festival?

Fue increíble ese concierto. Yo estaba de gira por Europa, luego íbamos por Perú y Colombia. Y el primero fue el concierto de Selvamónos que es un festival ecológico. Hay mucha empatía, porque soy activista y trabajo con muchísimas organizaciones de diferentes países. El viaje fue todo un viaje físico, porque fue en un autobús con otras bandas, la altura y todo fue una locura llegar ahí. Cuando llegamos, hubo una pequeña rueda de prensa y mucha gente aparte de preguntar por las canciones que formaban mucho el repertorio de Macaco, que tiene que ver con temas más ‘positive’, reivindicativo y social; me preguntaban también mucho por la canción “Coincidir”. Una canción que toco más cuando es en teatro, ya que en los festivales no la suelo tocar. En los festivales toco temas más ‘up’, como para bailar. (...) era una cosa muy orgánica y muy viral que no había sonado en ninguna radio, porque decían que la canción era muy larga. (Ya en el escenario) En el momento que dije que iba a tocar “Coincidir”, hubo una explosión tremenda y la gente me empezó a decir que en el Perú (el tema) se empezó a correr de boca a oído.

- Te caracterizas por apoyar al medioambiente y ser activista por medio de tu música. ¿De dónde nace esta dedicación y preocupación? ¿Y por qué crees es importante que existan artistas que practiquen este discurso?

Es algo natural que viene de mi ser. No sé si en mi ADN, pero me han educado así. Mi abuelo era una persona también socialmente muy implicado. Se involucraba en temas sociales como la sanidad pública, la educación, y todo eso siempre estuvo en mi casa muy presente. Yo no creo que sea un deber del artista, pero sí agradezco mucho a todos los artistas que se involucran en temas sociales porque son altavoces, mayores o menores. Las músicas transportan sentimientos, y si esos sentimientos también se pueden acercar a ese tipo de contexto (social), se tocan corazones.

- Me parece interesante que hayas sido parte de proyectos audiovisuales. Tu última colaboración para la banda sonora de la película “No Matarás”. ¿Qué tan diferente es la experiencia de componer una canción para una banda sonora?

Es algo que llevo haciendo hace muchos años. Me encanta trabajar para el cine. Ahora, aparte estoy escribiendo un guion. Me gusta dirigir mis propios videoclips. Para mí, la imagen y el sonido van muy unidos. Componer por encargo también es muy divertido porque es una película donde hay un guion, hay algo que tienes que amplificar con una canción que tiene que ser como un hermanito (para la película).

