Mad Cool 2018: cuenta regresiva para el festival musical de España

Madrid se alista para lo que será uno de los festivales musicales más grandes de España, el "Mad Cool 2018" del 12 al 14 de julio, teniendo como 'headliners' a Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Jack White, Massive Attack, Franz Ferdinand, Depeche Mode, Nine Inch Nails y muchos artistas más.

La tercera edición del festival se hará en esta oportunidad al norte de Madrid, en un espacio de cien mil metros que podrá albergar a aproximadamente 80 mil personas, que disfrutarán de espectáculos musicales, artes plásticas ('Mad Cool gallery' y el Mercado del arte), moda y gastronomía.

La venta de entradas se inició el pasado 5 de diciembre, agotándose los abonos de tres días en las primeras semanas que salieron a la venta, quedando solo las entradas VIP y las entradas de día (hasta completar el aforo).

Los tickets se pueden adquirir en Ticketmaster, Fnac, y a través de la página madcoolfestival.es



Las entradas de día cuestan 85 euros (100 dólares americanos) y las entradas VIP se venden a 175 euros (195 dólares americanos).



Otras agrupaciones que participarán en el megaevento serán Kasabian, Future Islands, MGMT, Yo La Tengo, Snow Patrol, Perfume Genius, Black Pistol Fire, The Black Madonna, Tame Impala, Underworld, Lali Puna, Cora Novoa, Alice In Chains, entre otros.