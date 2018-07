Mad Cool 2018: el resumen gráfico de un festival con sobresaltos | FOTOS 

El festival Mad Cool cerró su tercera edición con un cartel de lujo, pero con varios sobresaltos entre los que destacaron los problemas para el ingreso al aforo de las 80 mil personas que se daban cita por día hasta la cancelación de Massive Attack, molestos por la cercanía de otro concierto.

El evento comenzó el pasado jueves en la Feria de Madrid (Ifema) y contó con 7 escenarios, una instalación para el arte y shows, así como stands de comida, bebida y merchandising.

Los platos fuertes de Mad Cool 2018 fueron Pearl Jam , Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Jack White, Arctic Monkeys y NIN. Aunque también destacaron bandas más jóvenes como Snow Patrol, At The Drive in, Tame Impala, Kasabian y más.

Los problemas de logística se hicieron sentir desde el inicio con largas colas que causaron molestia al público asistente. En los tres días que duró Mad Cool se recibieron en total a 240 mil personas.

La disposición de los escenarios tampoco fue ideal. Los ingleses de Massive Attack incluso se negaron a tocar porque el sonido del escenario continúo les incomodaba. El público reaccionó a dicho suceso, generándose un ambiente bastante hostil.

Los escenarios principales fueron Mad Cool Stage y Madrid Te Abraza, los que le seguían eran Koko, Radio Station , The Loop (dedicada a la música electrónica) y un escenario compartido Mondo Sonoro y Thunder Bitch.

El festival deberá demostrar en una próxima edición que su condición de multitudinario no será un punto en contra.