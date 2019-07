Mad Cool 2019: con The Cure, festival cierra 4 días de pura música | FOTOS

Más de 10 horas de música, 32 bandas sobre seis escenarios y 186.128 asistentes son algunas de las cifras que deja la cuarta edición del Mad Cool, festival que se realiza en Madrid y ya llama la atención de los melómanos en el mundo.

The Cure fue la banda protagonista de la última fecha. A las 23:25 horas de la noche del sábado, y con un público teñido de negro, Robert Smith daba comienzo un show generoso de más de dos horas de duración.

The Cure -que para el Mad Cool 2019 hizo una pequeña pausa en la grabación de su ansiado nuevo disco de inminente publicación- repasó sus temas más conocidos: "Boys Don't Cry", "Just Like Heaven", "In between Days" o "Lovesong".

La última fecha del festival también contó con Robyn, Prophets Of Rage, Gossip, The 1975, Greta Van Fleet, Cat Power y Years & Years. Mira el resumen gráfico del evento en la galería que acompaña esta nota.