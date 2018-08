La cantante Madonna, que ha acaba de cumplir 60 años, ha tenido una interesante historia con los MTV Video Music Awards (MTV VMA), premios que se estregan este lunes 20 de agosto en el Radio City Music Hall, de Nueva York.

La "reina del pop" no solo tiene acumulado veinte trofeos de los premios MTV VMA, incluido un Video Vanguard Award, otorgado en 1986, sino una lista de impresionantes presentaciones en vivo, que por supuesto, han dado que hablar.

1. BESO CON SUS PRINCESAS, BRITNEY Y CHRISTINA

Madonna convocó a Britney Spears y Christina Aguilera para hacer una nueva versión de "Like a Virgin" en los MTV Video Music Awards del 2003. Las princesas y rivales del pop se vistieron de novias, para luego aparecer Madonna en un sastre negreo y sombrero de copa, para interpretar su hit "Hollywood". La icónica presentación terminó con Madonna besando a sus princesas, mientras Justin Timberlake, ex de Spears, las miraba furibundo. Missy Elliot fue la madrina del peculiar matrimonio en vivo y cerraba el show con "Work It".



2. LA REINA MARÍA ANTONIETA

Vestida como la reina María Antonieta de Francia, Madonna apareció en los MTV VMA de 1990 para interpretar su éxito "Vogue". La espectacular coreografía y su talento para la provocación hicieron que la actuación fuera memorable hasta el día de hoy.



3. VESTIDA DE NOVIA

Era la primera ceremonia de los MTV VMA en 1984 y Madonna no tuvo mejor idea que vestirse de novia y cantar su hit “Like a Virgin”. Cuando salió de un pastel de boda luciendo su emblemático cinturón "Boy Toy", perdió un zapato, lo que provocó que rodara por el suelo, pero ella hizo que se viera intencional. "Así que pensé: 'Bueno, voy a fingir que quería hacer esto'", le dijo Madonna a Billboard poco después. "Y, cuando alcancé el zapato, el vestido se levantó. Y mi ropa interior estaba a la vista de todos".



4. EXPERIENCIA RELIGIOSA

Madonna llegó a los MTV VMA de 1998 para arrasar. Se llevó a casa seis trofeos (de nueve nominaciones) por su video musical "Ray of Light", pero también lo interpretó en vivo encontrando cierta controversia. La comunidad hindú la criticó por utilizar elementos de la religión durante el show. Lenny Kravitz además hizo una aparición especial.



5. EXPRÉSATE TÚ MISMA

Madonna apareció en los MTV VMA de 1989, para interpretar "Express Yourself". La canción ganó tres galardones ese año, y se prestó perfectamente a un show sexual, con la cantante haciendo posturas sugerentes con una silla.