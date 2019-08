Madonna: estas son las mejores colaboraciones de la "Reina del pop"

“La isla bonita”, “Like a prayer”, “Papa don’t preach”, “Like a virgin” son algunos de los temas más recordados de Madonna. Sin embargo, su vasto repertorio también cuenta con varias colaboraciones con artistas como Britney Spears, Lenny Kravitz y, recientemente, Maluma.

►Madonna muestra su gran flexibilidad a vísperas de cumplir 61 años



Este 16 de agosto Madonna cumple 61 y en esta nota queremos recordar aquellos temas en los que colaboró y contó con la participación de otros artistas. A estos hemos agregado algunos que fueron presentaciones en vivo y se convirtieron en clásicos.

Britney Spears ft. Madonna – Me Against The Music

En 2003, Britney Spears lanzó este pegajoso tema que forma parte de su álbum “In the Zone”. La canción nació luego del éxito que lograra la presentación de Britney, Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards, donde realizaron un popurrí de temas “Like a Virgin”, “Hollywood” y “Work It”. Pero lo que fue lo más comentado de la noche fueron los besos que la “Reina del pop” se dio con las jóvenes cantantes.

Gorillaz, Madonna - Feel Good Inc & Hung Up

Durante la ceremonia de los Grammy de 2006, todos se preguntaban cómo sería esta combinación de Madonna y la agrupación Gorillaz. El resultado final fue un increíble show con la diva del pop bailando entre los personajes animados, en lo que pareció la presentación de una sola banda.

Madonna feat. M.I.A. and Nicki Minaj - Give Me All Your Luvin'

Año 2012 y Madonna volvió a sorprender con la inclusión de dos raperas: M.I.A. y Nicki Minaj. La canción forma parte del disco MDNA y a muchos hizo recordar el estilo musical de Gwen Stefani en la década de 2000. Hasta el momento, el videoclip del tema acumula más de 73 millones de reproducciones en YouTube.

Madonna – Like a Prayer ft Ceelo Green

Tal como mencionamos, esta lista también incluye grandes presentaciones de la “Reina del pop”. En esta ocasión, Madonna se presentó junto a Ceelo Green en el show intermedio del SuperBowl 2012. La canción elegida fue “Like a prayer”, aunque en una versión con mucho más sentimiento y que algunos fans la ponen por encima que la versión original.

Madonna, Taylor Swift – Ghosttown

Continuando con las presentaciones en vivo, recordamos el dueto que realizaron Madonna y Taylor Swift. Esta última con guitarra en mano acompañó a uno de sus ídolos musicales con el recordado tema “Ghosttown”. La cita fue en los iHeart Radio Music Awards y puso la 'piel de gallina' en los presentes, además de generar buenos comentarios en las redes sociales.

Madonna Ft. Nicky Minaj – Bitch I'm Madonna

Dentro de la era digital, esta es la canción más exitosa para Madonna. El tema pertenece al álbum “Rebel Heart” fue la tercera colaboración que la “Reina del pop” hizo con la rapera Nicky Minaj. En cuanto al video, este conto con la aparición de diversas figuras de la música como Rita Ora, Chris Rock, Kanye West, Diplo, Kanye West, Beyoncé, Katy Perry y Miley Cyrus.

Madonna, Pharrell - Give it 2 me

Además de participar como compositor y productor de varias canciones, Pharrell fue incluido en los planes de Madonna para el álbum “Hard Candy”, lanzado en 2008. “Give it 2 me” es, sin duda, una de las canciones mejor trabajadas no solo por la combinación de ambos artistas, sino por la gran labor de producción.

Madonna, Drake – Festival Coachella

Año 2015 y el prestigioso Festival de Coachella fue el escenario perfecto para la participación de Madonna con Drake. Además del increíble show musical, el rapero y la “Reina del pop” se dieron un beso que duró varios segundos y que se volvió tendencia en Twitter, además de ser lo más publicado en redes sociales.

Madonna, Prince - Love Song

Si bien muchos recuerdan a Prince como un increíble intérprete y por su estilo extravagante como figura de la música, este también brilló como compositor. Precisamente, el fallecido cantautor tocó la guitarra en los temas “Keep it together” y “Act of Contrition”, eso sin contar que cantó junto a Madonna en “Love song”.

Madonna – Don’t Tell Me, We Can’t Stop Ft. Miley Cyrus

Miley Cyrus tuvo el privilegio de tener a una invitada de lujo en su MTV Unpluuged.

Madonna – Ray Of Light -Lenny Kravitz

Lenny Kravitz y Madonna estuvieron en los Video Music Awards 1998 y lograron una gran mezcla de estilos. Pero esta no fue la única ocasión en que ambos artistas estuvieron relacionados, pues en 1990, la “Reina del pop” interpretó el tema “Justify My Love” escrito por el cantautor e Ingrid Chavez como parte del álbum The Immaculate Collection.

Madonna ft. Maluma - Medellín

La diva del pop no deja de sorprender y demostró estar más vigente que nunca. A sus 60 años, el colombiano Maluma fue escogido para colaborar con su tema "Medellín", ciudad natal del colombiano y que cuenta con varias líneas en español. El polémico videoclip del sencillo cuenta con más de 37 millones de vistas en YouTube.