Madonna estreno “Confessions II – The Film”, una producción audiovisual previo al lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions II”, que se lanzará el próximo 3 de julio de 2026. El cortometraje fue presentado en el marco del Festival de Cine de Tribeca de Nueva York.

A penas un día después de que la ‘Reina del Pop’ sorprendiera a sus seguidores con un concierto en el emblemático Times Square de Nueva York, la artista presentó su cortometraje como antesala al lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio y secuela de “Confessions on a Dance Floor” de 2005.

Desde los primeros segundos del material audiovisual, la artista deja ver la intención del proyecto. “Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre”, afirma al inicio de la producción.

Madonna sorprende con en el lanzamiento de su cortometraje “Confessions II – The Film”. (Foto: Difusión)

El cortometraje incluye colaboraciones de Sabrina Carpenter y Feid, dos de los invitados que formaron parte de la propuesta visual creada por Madonna y realizada bajo la dirección de TORSO, el dúo formado por David Toro y Solomon Chase.

A la lista se suman Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Odessa A’zion, Archie Madekwe y la cantante venezolana Arca. Además de aparecer en pantalla, Arca participó como productora de “I Feel So Free”.

El Festival de Tribeca describió el cortometraje como una propuesta visual de más de 10 minutos de duración, construida a partir de las seis primeras canciones de “Confessions II”. Entre los temas incluidos se encuentran “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, este último en colaboración con Sabrina Carpenter.

“Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno un thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico. Al igual que el álbum, difumina la distinción entre las canciones, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida”, añade el Festival de Tribeca.

El filme funciona como una extensión visual de las primeras canciones del álbum y presenta una narrativa cargada de simbolismo, baile y referencias a la cultura pop. La propuesta busca rendir homenaje a la pista de baile como espacio de libertad, una temática que ya había marcado el exitoso álbum “Confessions on a Dance Floor” de 2005.

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Cabe recordar que la intérprete de “Like a Virgin” hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió el póster de la película. En la imagen, la cantante aparece suspendida de un arnés, con las piernas cruzadas y botas negras, sobre un fondo rojo.