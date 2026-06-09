Resumen

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Madonna sorprende con en el lanzamiento de su cortometraje “Confessions II – The Film”. (Foto: Instagram / @madonna)
Madonna sorprende con en el lanzamiento de su cortometraje “Confessions II – The Film”. (Foto: Instagram / @madonna)
Por Redacción EC

Madonna estreno “Confessions II – The Film”, una producción audiovisual previo al lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions II”, que se lanzará el próximo 3 de julio de 2026. El cortometraje fue presentado en el marco del Festival de Cine de Tribeca de Nueva York.

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