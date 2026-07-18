El balón se detendrá, pero el espectáculo continuará. Cuando España y Argentina abandonen por unos minutos la cancha del Estadio Nueva York Nueva Jersey, las luces cambiarán de dirección y el partido más importante del fútbol se convertirá también en un escenario musical.

Por primera vez, la final de una Copa del Mundo tendrá un espectáculo durante el descanso. En apenas 11 minutos, Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber compartirán una presentación concebida para cruzar generaciones, idiomas y géneros musicales. A ellos se sumarán Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 junto con Coldplay. Chris Martin estará al frente de la dirección artística.

La histórica presentación se realizará este domingo 19 de julio, durante la final entre España y Argentina. El partido comenzará a las 3:00 p.m. en Nueva York, es decir, a las 2:00 p.m. en el Perú. El medio tiempo debería iniciarse aproximadamente a partir de las 2:50 p.m., aunque la hora dependerá de los minutos adicionales del primer tiempo.

Historia viva del pop

La presencia de Madonna coloca en el escenario a una artista que lleva más de cuatro décadas alterando las reglas del espectáculo. Desde que “Like a Virgin” la convirtió en un fenómeno mundial, hizo de la reinvención una forma de permanencia y construyó una carrera marcada por la provocación, el control creativo y una influencia que atravesó varias generaciones.

La FIFA no ha revelado qué canciones interpretará. Su inclusión, sin embargo, no parece casual. En un espectáculo pensado para llegar a públicos de diferentes edades, Madonna representa la memoria del pop y la capacidad de una artista para mantenerse vigente mientras todo cambia a su alrededor.

Shakira vuelve

Para Shakira, el fútbol nunca ha sido un escenario ajeno. En Alemania 2006 interpretó “Hips Don’t Lie” junto con Wyclef Jean y, cuatro años después, convirtió “Waka Waka” en una de las canciones más reconocibles de la historia de los mundiales. La artista colombiana también abrió la edición de 2026 junto con Burna Boy.

Ahora llegará a la final como una de las principales figuras del cartel. Su presencia refuerza una relación que empezó hace dos décadas y que convirtió sus canciones en parte de la memoria emocional del torneo.

Shakira comparte además con Burna Boy “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026. Aunque todavía no se ha confirmado el repertorio, el tema aparece como una de las posibilidades naturales para el espectáculo. Sus beneficios están destinados al Fondo de Educación de FIFA y Global Citizen.

BTS y el K-pop

BTS llevará al medio tiempo el fenómeno cultural del K-pop. La agrupación surcoreana, formada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, ha construido una comunidad mundial que trasciende la música y convierte cada aparición colectiva en un acontecimiento seguido por millones de integrantes de ARMY.

Su participación refuerza la intención de la FIFA de presentar un cartel verdaderamente internacional. Si Madonna representa una parte fundamental de la historia del pop y Shakira mantiene una relación estrecha con los mundiales, BTS encarna una generación que hizo de las plataformas digitales, las coreografías y la conexión directa con los seguidores una nueva forma de conquistar el mundo.

No se ha informado qué canción interpretará el grupo ni cuánto tiempo permanecerá sobre el escenario.

La última gran incorporación

Justin Bieber fue anunciado el 8 de julio como el cuarto artista principal. Su incorporación terminó de configurar un cartel pensado para reunir algunos de los nombres con mayor alcance global de la música contemporánea.

El cantante canadiense destacó que participar en el espectáculo adquiere un significado especial porque el proyecto busca ampliar las oportunidades educativas para niños de distintas partes del mundo. Su presentación marcará también el encuentro entre un artista surgido en la era digital y un evento deportivo que aspira a convocar a una audiencia de miles de millones.

La voz africana

Burna Boy será otra de las figuras de la presentación. El cantante nigeriano llegará después de haber participado junto con Shakira en la inauguración del torneo y de grabar con ella “Dai Dai”.

Para el artista, actuar en el primer medio tiempo de una final mundialista significa representar a África frente a una audiencia global. “Es un privilegio y una responsabilidad”, señaló al confirmarse su participación.

Su presencia añade al cartel los sonidos africanos que han transformado buena parte del pop reciente y amplía el mapa cultural que el espectáculo pretende construir.

La fuerza de una orquesta

Entre las estrellas del pop aparecerá una figura proveniente de otro universo musical. Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, participará en el espectáculo y aportará una dimensión sinfónica a una producción diseñada para ocurrir en pocos minutos.

La organización no ha detallado todavía qué pieza dirigirá ni qué artistas lo acompañarán durante su intervención. Su presencia, sin embargo, anticipa que el show no será solamente una sucesión de canciones, sino una presentación enlazada por arreglos, transiciones y encuentros poco habituales.

Coldplay y las voces infantiles de PS22

Coldplay también formará parte del espectáculo junto con PS22 Chorus, un coro integrado por estudiantes de cuarto y quinto grado de una escuela pública de Staten Island, en Nueva York. La agrupación infantil ha alcanzado notoriedad por sus interpretaciones de canciones populares y ha sido reconocida con un premio Webby.

La participación de los niños conecta directamente con la causa educativa que sostiene el evento. Chris Martin, líder de Coldplay, será además el curador artístico de los 11 minutos de presentación. Su desafío será unir en un mismo relato a Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Dudamel, Coldplay y el coro, sin que el espectáculo se convierta únicamente en una sucesión apresurada de apariciones.

Los invitados que no cantan

El show también incorporará personajes ligados a la infancia. Global Citizen anunció la presencia de figuras de “Sesame Street” y de “The Muppets”, entre ellas Kermit y Miss Piggy. Su inclusión busca reforzar el mensaje educativo y darle al espectáculo un tono familiar.

No se ha precisado cómo aparecerán ni si interactuarán con los cantantes. En una producción de solo 11 minutos, cada intervención deberá estar cuidadosamente integrada.

Espectáculo con causa

El medio tiempo no tendrá únicamente un propósito musical. La presentación apoyará al Fondo de Educación de FIFA y Global Citizen, que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

Hasta comienzos de julio ya se habían reunido más de 50 millones de dólares. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado al fondo. La producción está a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted.

La magnitud del montaje también ha abierto una discusión deportiva. Fuentes vinculadas a la transmisión indicaron a Reuters que instalar el escenario podría tomar aproximadamente siete minutos y retirarlo requeriría un tiempo similar. Por eso, el descanso probablemente superará los 15 minutos habituales, pese a que el show musical tendrá una duración de 11 minutos.

La FIFA no había precisado hasta el 17 de julio cuánto durará finalmente el intervalo ni cómo se ajustará a las normas que establecen un descanso máximo de 15 minutos. El espectáculo introducirá así una pausa inédita en el partido que decidirá al campeón del mundo.

Otro show

Antes de la final habrá otro espectáculo con un elenco diferente. La ceremonia de clausura comenzará a las 12:30 p.m., hora peruana, y tendrá a Post Malone como figura principal. También participarán Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Tom Cruise. Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes del partido.

El medio tiempo comenzará recién después de los primeros 45 minutos de la final y reunirá exclusivamente al cartel encabezado por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber.

Durante unos minutos, España y Argentina deberán esperar en los vestuarios mientras otro partido ocurre sobre el césped. Uno sin pelota ni arcos, pero con millones de espectadores pendientes del mismo escenario.