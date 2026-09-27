Madonnay Sabrina Carpentercompetían por el Moon Person frente a colaboraciones como Clipse con Kendrick Lamar, Pusha T y Malice; French Montana y Max B; PinkPantheress y Zara Larsson; Shakira y Burna Boy; y Teyana Taylor junto a Lucky Daye.
“Bring Your Love” forma parte de “Confessions II”, el nuevo proyecto musical de Madonna y continuación de su recordado álbum “Confessions on a Dance Floor”. La canción también llegó a los VMAs 2026 como una de las nominadas a Canción del Año, mientras la artista también ostenta 11 nominaciones.
El premio tuvo además un significado especial por el regreso de Madonna a los VMAs. La cantante volvió a actuar en la ceremonia después de 23 años, tras su recordada presentación de 2003, cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante una versión de “Like a Virgin” y “Hollywood” que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la gala.
La apertura de la ceremonia estuvo protagonizada por Madonna y Carpenter. La joven cantante apareció inicialmente frente a un piano para interpretar “Bring Your Love”, mientras la Reina del Pop se incorporó posteriormente a la presentación.
El show continuó con la participación de Charli XCX, quien se unió a Madonna para interpretar el remix de “Danceteria”. La apertura también contó con apariciones de figuras como Julia Garner, Sombr y Seth Rogen.
Tras Madonna, las artistas más nominadas a los VMAs son Taylor Swift, con nueve candidaturas, y Sabrina Carpenter y Ariana Grande, con siete cada una, en categorías como Artista del año, Video del año y Mejor pop.