Madonna y Sabrina Carpenter siguen demostrando su grandeza en la música al obtener un nuevo reconocimiento en los MTV Video Music Awards 2026, realizada este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. Las cantantes recibieron el premio a Mejor Colaboración gracias a “Bring Your Love”.

Madonna y Sabrina Carpenter competían por el Moon Person frente a colaboraciones como Clipse con Kendrick Lamar, Pusha T y Malice; French Montana y Max B; PinkPantheress y Zara Larsson; Shakira y Burna Boy; y Teyana Taylor junto a Lucky Daye.

“Bring Your Love” forma parte de “Confessions II”, el nuevo proyecto musical de Madonna y continuación de su recordado álbum “Confessions on a Dance Floor”. La canción también llegó a los VMAs 2026 como una de las nominadas a Canción del Año, mientras la artista también ostenta 11 nominaciones.

El premio tuvo además un significado especial por el regreso de Madonna a los VMAs. La cantante volvió a actuar en la ceremonia después de 23 años, tras su recordada presentación de 2003, cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante una versión de “Like a Virgin” y “Hollywood” que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la gala.

La apertura de la ceremonia estuvo protagonizada por Madonna y Carpenter. La joven cantante apareció inicialmente frente a un piano para interpretar “Bring Your Love”, mientras la Reina del Pop se incorporó posteriormente a la presentación.

El show continuó con la participación de Charli XCX, quien se unió a Madonna para interpretar el remix de “Danceteria”. La apertura también contó con apariciones de figuras como Julia Garner, Sombr y Seth Rogen.

Madonna al momento de recibir el premio a la Artista del Año en los MTV VMAS 2026. / MTV

Tras Madonna, las artistas más nominadas a los VMAs son Taylor Swift, con nueve candidaturas, y Sabrina Carpenter y Ariana Grande, con siete cada una, en categorías como Artista del año, Video del año y Mejor pop.