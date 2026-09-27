Sabrina Carpenter y Madonna se llevaron el premio a Mejor Colaboración durante la gala de los MTV Video Music Awards 2026. (Foto: Instagram / @vmas)
Sabrina Carpenter y Madonna se llevaron el premio a Mejor Colaboración durante la gala de los MTV Video Music Awards 2026. (Foto: Instagram / @vmas)
Por Redacción EC

Madonna y Sabrina Carpenter siguen demostrando su grandeza en la música al obtener un nuevo reconocimiento en los MTV Video Music Awards 2026, realizada este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. Las cantantes recibieron el premio a Mejor Colaboración gracias a “Bring Your Love”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.