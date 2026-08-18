El montaje forma parte de la celebración por los 30 años de Sonidos del Mundo y es una creación de Mabela Martínez | Foto: Difusión
El montaje forma parte de la celebración por los 30 años de Sonidos del Mundo y es una creación de Mabela Martínez | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Gran Teatro Nacional será el escenario de Maestra Salsa, un espectáculo que combinará música en vivo, danza y teatro para rendir homenaje a la historia de la salsa y a los artistas que marcaron este género musical. La puesta en escena se presentará únicamente el sábado 22 y domingo 23 de agosto, a las 8:00 p. m.