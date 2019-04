La Malanga, una mirada a la salsa dura en el Perú | VIDEO

El sonido bronco y violento de la salsa que emula la cultura barrial de los años 60 y 70 no ha desaparecido. En la escena musical peruana, todavía se mueven propuestas tradicionales que pretenden mantener vigente la esencia de la salsa de antaño frente a los nuevos estilos denominados "comerciales". La Malanga es una de ellas y su director y fundador, el trombonista Fernando Flores, explica a El Comercio cómo funciona el mercado nacional de la salsa dura y la presencia de su orquesta en él.

Compuesto desde el 2014 por egresados de la carrera de música de la PUCP, UPC y el entonces Conservatorio, La Malanga saca a bailar a los entendidos del género con clásicos de Frankie Dante y la Orquesta Flamboyan, Johnny Colón, Eddie Palmieri, Ray Barretto, Héctor Lavoe y Willie Colón. En esta entrevista, el director de la orquesta nos comenta sobre su propuesta y nos adelanta lo que se viene para su primer disco con temas propios.

Empecemos por lo que muchos se preguntan, ¿qué diferencia a La Malanga de otras orquestas de salsa actuales?

El estilo del sonido. Nosotros intentamos hacer salsa dura, a diferencia de la salsa que está sonando actualmente en las radios y en los medios. La salsa dura, con ese nombre, empieza en la década de los 70's en Nueva York. Nosotros hacemos ese sonido.

Hace poco conversamos con Gilberto Santa Rosa, quien va a presentar su show de salsa sinfónica, ¿crees que la salsa dura pierde su esencia con estos nuevos estilos?

No, porque son cosas distintas. Ese es un gran aporte, porque lleva a la salsa al estrato de un grupo grande como es una sinfónica; pero eso no es nuevo. Lo hizo Willie Colón hace muchos años.

Hablando de estilos y formatos, en un mercado musical donde el streaming es la prioridad, ¿por qué insistir en lanzar un disco en físico?

​La música que hacemos nosotros es consumida, en su mayoría, por gente que está acostumbrada a los long play. Muchos son coleccionistas melómanos y, para ellos, es insuficiente si sacamos música nueva y no la plasmamos en un disco físico. La razón es pensando en la gente que nos sigue.

Sin embargo, ese público maduro en algún momento desaparecerá...

La idea no es solo sacar un disco físico, sino también difundirlo en redes para atraer a los más jóvenes.

Los covers son un tópico infaltable en la charla sobre la salsa. Últimamente, varios artistas han admitido hacer covers por propia presión del mercado, ¿cómo funciona el mercado para que esto suceda?

El mercado te va a presionar siempre para generar dinero. Si algo está de moda, si tú haces un grupo, te van a decir que hagas lo que está de moda. Si quieres vender y quieres que te llamen, tienes que someterte a esas reglas; pero nosotros no negociamos eso (...). Por plata, no vamos a cambiar nuestra línea.

En esa línea de la rentabilidad, Daniela Darcourt nos dijo que hacía entre 15 a 20 show semanales, ¿ustedes pretenden alcanzar ese número de presentaciones también?

​Sería espectacular. Todos los integrantes de La Malanga se dedican a otras cosas porque tienen claro que, al menos por ahora, no se puede vivir de la salsa dura. Aún si quisieran, no se podría (...) Yo podría decir que vivo de la música porque realizo otras cosas relacionadas a la profesión, pero no vivo de la salsa dura. Tengo fe que eso cambie. Lo está haciendo, pero lento.

Las letras en la salsa siempre han sido un punto clave. Reclamos sociales, vida cotidiana en el barrio y el amor, ¿La Malanga se mantiene en esa línea?

​Lo que define a un estilo es el sonido, no necesariamente la letra. La salsa se caracteriza porque son historias cotidianas, del barrio, de corte social y está muy bien. Tenemos canciones que hablan de eso (...), pero el mundo está harto de ciertas temáticas. El mundo necesita que se le aporte y que no se le siga dando más de lo mismo. Si estoy acá para darle a la gente más de lo mismo, yo me siento un fracasado, porque yo no quiero ser uno más de los que ya hay. Lo que nosotros estamos buscando es aportar a la sociedad, para que reciba un mensaje positivo.

El repertorio actual de La Malanga está compuesto por temas de los 70's; una época donde las letras no eran tan positivas, ¿cómo es la selección de sus canciones para cuidar esto?

​Tratamos de ser bastante selectos en eso. Uno va a evolucionando. Al comienzo, no me interesaba tanto; pero ahora sí, porque me doy cuenta cómo está el mundo actual y siento que debemos hacer algo al respecto.

Eres un músico que toca música clásica en la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y, al mismo tiempo, salsa dura, ¿cómo combinas esos dos lados?

El instrumento es el mismo. Yo toco el trombón a tiempo completo. Por las mañanas, en la Sinfónica; y en las noches, en La Malanga. El detalle es que cada música tiene su estilo y lo importante es saber distinguirlo (...). Es cambiar el chip.

¿Existen todavía fricciones entre músicos clásicos y no clásicos?

​Eso ha disminuido bastante. Actualmente, muchos músicos clásicos consumen salsa. No la tocan, pero sí la disfrutan, sí la valoran y sí la consumen. Por eso, no me juzgan (...). El prejuicio cada vez está disminuyendo.

La Malanga ya alista para este 2019 su primera producción bajo su autoría, mientras que se prepara para sus próximas presentaciones en vivo. La orquesta de salsa dura estará este sábado 4 de mayo en el Jazz Zone de Miraflores, donde recordarán los éxitos de la Orquesta Zodiac, la Orquesta Narváez, Colón, Barretto y Lavoe.