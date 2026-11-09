El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar su nueva gira internacional “Loco x volver World Tour”, que tendrá a Lima entre las ciudades elegidas para recibirlo durante el 2027. La noticia llega luego que el artista dedicara un mensaje al Perú.

El anuncio fue realizado el pasado 6 de noviembre mediante un video publicado en sus redes sociales y una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Miami. En el material audiovisual, el cantante aparece compartiendo con su familia y conversando con su abuelo sobre la importancia de mantener sus raíces y costumbres, pese a recorrer diferentes partes del mundo.

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“Estoy loco por volver a cantar, a viajar y a soñar juntos”, expresó el artista al presentar el nombre de su nueva gira. Además, explicó que este proyecto representa un reencuentro con su esencia, su hogar y sus orígenes, elementos que busca transmitir en esta nueva etapa musical.

Según la página oficial del cantante, el recorrido incluirá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. Entre los países latinoamericanos considerados figuran Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México.

Las primeras presentaciones con fechas confirmadas serán el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y el 19 y 20 de febrero en Buenos Aires, Argentina. En el caso de Lima, todavía no se ha anunciado el día exacto del concierto ni el recinto donde se realizará el espectáculo.

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Asimismo, aún no se conocen los precios de las entradas, las fechas de preventa ni la plataforma encargada de la venta de boletos. Por ahora, los seguidores deberán estar atentos a los próximos anuncios del artista y su equipo para conocer mayores detalles sobre su presentación en el país.

Maluma confirma concierto en Perú como parte de su gira mundial “Loco x volver”. (Foto: Instagram / @maluma)

Cabe recordar que la última presentación oficial de Maluma en Lima fue el 23 de septiembre de 2022, como parte de su “Papi Juancho Maluma World Tour”. Tras cuatro años de ausencia, el artista colombiano anunció su regreso al Perú.