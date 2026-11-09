Maluma confirma concierto en Perú como parte de su gira mundial “Loco x volver”. (Foto: AFP)
Maluma confirma concierto en Perú como parte de su gira mundial “Loco x volver”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar su nueva gira internacional “Loco x volver World Tour”, que tendrá a Lima entre las ciudades elegidas para recibirlo durante el 2027. La noticia llega luego que el artista dedicara un mensaje al Perú.

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