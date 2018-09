Maluma a sus detractores: "No soy machista"

El intérprete de reggaetón Maluma sigue en el ojo de la tormenta por la polémica que genera la letra de sus canciones. Muchos lo acusan de “misógino y machista”; sin embargo, Juan Luis Londoño (su verdadero nombre) asegura que no es así.

El intérprete se ganó muchas críticas luego de interpretar "Cuatro babys", cuya letra tiene contenido sexual explícito, pero esa canción era originalmente de Noriel, cantante de trap.

Ante esto, y sin retractarse, Maluma siempre respondió que pese a las críticas en su contra, él seguiría cantando el polémico tema y no dejaría de lanzar canciones que tengan el mismo mensaje.

Ahora, previo a empezar una gira por España, donde presentará su penúltimo y polémico tema "Mala Mía", el intérprete colombiano se refirió a las críticas en su contra por la portada del sencillo donde se le ve rodeado de mujeres en ropa interior.

"Yo ya sabía que esto iba a suceder. Escucho, valoro y respeto el punto de vista de los demás, creo que es importante que haya personas que no me lleven la corriente para seguir creciendo. Yo hablo las cosas como son, si a la gente le molesta, allá ellos, tampoco voy a cambiar mi discurso por varias o muchas personas que están en contra", señaló Maluma a El País de España.

"Fui criado por mi madre y mi hermana que me enseñaron desde el principio el respeto por la mujer, y ahora paso por una relación sentimental en la que mi novia entiende perfectamente mi carrera. Cuando llego a casa, soy Juan Luis", agregó Maluma.

¿Entonces, Maluma no es machista? "No, obvio no", asegura el cantante. Cabe señalar que el videoclip de "Mala Mía" ya cuenta con más de 66 millones de reproducciones en YouTube, en menos de un mes.

"La juventud de hoy vive ese tipo de cosas, entiendo que personas de 40 o 50 años no lo entiendan porque no las viven, pero si tú sales hoy a una disco, fácilmente ves a dos hombres rodeado de 10 o 15 mujeres, y si salen de ahí, seguramente irían a hacer el amor con las 10 mujeres, pero nadie los juzga porque nadie los conoce", manifestó el cantante colombiano.