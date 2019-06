YouTube: Maluma y las revelaciones más importantes de su documental | VIDEO

Ser una celebridad tiene un precio. Y para Maluma el costo de su éxito ha sido ceder su privacidad y convertirse en el protagonista de rumores muy alejados de su realidad. Para acabar con algunos de esos mitos y contar de primera mano la historia de su ascenso, el colombiano se unió a YouTube Originals en un documental que ya está disponible de manera gratuita en la plataforma de videos.

La producción se titula "Lo que era, lo que soy, lo que seré" y fue dirigida por Jessy Terrero, el responsable de algunos de los videoclips más vistos de su carrera: "Felices los 4 ", "Mala Mía", "El préstamo" y el corto musical "X".

Como el nombre indica, en los 90 minutos que dura el documental, Maluma viaja hacia el pasado: recordando su infancia, el quiebre emocional que significó el divorcio de sus padres y cómo tomó la decisión de dejar su sueño de ser futbolista para cantar reggaetón. Pero también evalúa su carrera en la actualidad y vislumbra su futuro.

Documental "Lo que era, lo que soy, lo que seré" de Maluma. (Fuente: YouTube Originals)

Estas son algunas de las principales revelaciones que hace el artista en su documental de YouTube Originals:

1. SE BURLARON DE SU DECISIÓN DE SER CANTANTE

Maluma había dedicado buena parte de su vida a jugar fútbol y su padre veía una oportunidad de carrera para su hijo. Es más, el colombiano llegó a entrenar con algunos de los hoy seleccionados del equipo cafetero (Juan Fernando Quintero uno de ellos). Fue luego de un concierto de reggaetón que el adolescente Juan Luis Londoño descubrió su vocación. Como regalo de cumpleaños, su tía Yudy Arias le pagó la grabación de una canción. Al escucharla, sus compañeros de colegio se burlaron de él y lo bautizaron como "Maluca" porque creían que sonaba muy mal y no tendría el futuro promisorio que sí le ofrecía el deporte.

2. SUS TÍOS LO DESCUBRIERON, FINANCIARON SU CARRERA, PERO ÉL DECIDIÓ ABANDONARLOS

​Antes de que su sobrino fuera una mega estrella de la música, Yudy Arias era una personalidad conocida en la TV colombiana, pues entrevistaba a figuras del espectáculo. Es así que era muy cercana a las nacientes estrellas del reggaetón. Fue ella quien incentivó la vocación musical de su sobrino. Junto con su esposo, Juan Parra, se convirtieron en sus primeros mánagers y financiaron a ganancia cero sus primeras actividades promocionales. Cuando Maluma logra conquistar el mercado latinoamericano, sin embargo, él se da cuenta de que necesitaba una estructura más profesional y eso implicaba un cambio de representante. Maluma decide trabajar con el argentino Walter Kohn y se aleja de sus tíos. Lo que significó un golpe muy fuerte al interior de su familia. Más allá de la decisión profesional, el colombiano explica que hasta el día de hoy le afecta ya no trabajar cerca de su tía, a quien considera su "alma gemela" y su ancla a tierra en momentos difíciles.

3. NO SE ARREPIENTE DE "4 BABYS"

En el documental de YouTube, Maluma también habla de la que es la principal sombra de su carrera: las acusaciones de machismo que le llegaron cuando lanzó el tema "4 Babys". En la producción, el artista explica que parte de la estrategia para su carrera en este momento consistía en explorar diversos géneros musicales y uno de ellos fue el trap. El artista dice que no se arrepiente de la canción, pues considera que como todo hit puede llegar a ser polémico. Su equipo defiende la propuesta marcando una distancia entre la ficción (el personaje que es Maluma en el escenario) y la realidad (el muchacho respetuoso que es Juan Luis Londoño).

4. EL DINERO NO LE HA DADO FELICIDAD

Maluma se quiebra en el documental al reflexionar sobre cómo -por priorizar su trabajo- dejó de lado a muchas personas. Al inicio de su historia, por ejemplo, el cantante recuerda que terminó con su novia de aquella época porque "no era más importante" que su carrera musical. Actualmente, el 'paisa' considera que el dinero no significa nada en su vida y que atesora más otro tipo de recuerdos. Así mismo marca una distancia entre la vida "color de rosa" que la gente cree que tiene. "La vida me ha dado, pero también me ha quitado mucho", dice.

5. NO ES UN REGGAETONERO

En el documental, Maluma también destaca su evolución musical y cómo ha sabido desenvolverse en distintos géneros más allá de lo urbano: el pop en su colaboración con Ricky Martin y la salsa en su famoso dueto con Marc Anthony. El documental cierra con el colombiano seguro de que se vienen cosas más grandes para él y una reflexión sobre cómo está listo para sobrevivir en otros géneros si el reggaetón pasara de moda.