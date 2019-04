Maluma y Madonna: lo que dicen las críticas de su tema "Medellín"

Madonna pidió la colaboración de Maluma para el tema "Medellín". La canción tiene una duración de cinco minutos y tiene dividido a todos los fanáticos de la Reina del pop.

El tema en YouTube tiene por el momento 43 mil "dislikes" y 153 mil "likes". En el clip se pueden apreciar los siguientes comentarios: "No me gustó el tema al inicio. Lo escuché más veces y ahora me agrada", "regresó para conquistar el mundo", "después de varios giros, entiendo que me gusta".

Por su parte, los medios especializados norteamericanos dieron su opinión sobre el nuevo tema de Maluma y Madonna.

El portal Pitchfork se mostró sorprendido por la nueva canción. "No debería sorprender precisamente a nadie que Madonna se suba a la ola del pop latino para su primer single en cuatro años", indica la reseña sobre el tema "Medellín".

"El cantante de reguetón Maluma guía el camino, llevando la canción sensual y teñida con sus susurros respuestas en español", sentencia el medio.

The Guardian calificó el tema como una buena adaptación de Madonna con el habla hispana. "'Medellín' es un potente recordatorio de la hábil historia de los géneros que domina Madonna y una adición convincente a la lista de las estrellas como Beyoncé y Justin Bieber que se unen a artistas de habla hispana", indica la publicación.

El análisis de Variety indicó que "Medellín" es una "introducción sensual y prometedora a la última era Madonna".