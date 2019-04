Maluma y Madonna: ¿Te gustó "Medellín? Esto dice la crítica especializada del dueto

Maluma fue convocado por Madonna para su nuevo disco. "Medellín" es el nombre del tema que han grabado juntos y que es, además, el primer sencillo de dicho álbum.

De momento, en YouTube el audio oficial de la canción ya divide opiniones: 4 millones de reproducciones, más de 100 mil likes y 47 mil 'dislikes'.

►Maluma muestra un adelanto del video oficial de "Medellín", su tema con Madonna

►Así suena "Medellín", el tema de Maluma junto a Madonna



La crítica especializada también ha estado atenta al lanzamiento. A continuación citamos algunos de los principales comentarios.

Madonna, Maluma - Medellín (Audio). (Fuente: YouTube)

Pitchfork: "Es el reggaetonero colombiano quien guía el camino, llevando la sensualidad de la canción con sus respuestas susurradas en español. En una pista que comienza con Madonna contando un cha-cha-chá como en un video de ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), Maluma se destaca, a través del canto real, como el corazón y el alma que realmente venden este sueño febril de amor joven. El coro se convierte una celebración alegre gracias a él. 'Medellín' podría terminar siendo un gran momento más para Maluma que para Madonna".

"The Guardian" (El medio le da 4 estrellas de 5):

​"'Medellín' demuestra que Madonna está bien preparada para enfrentar las demandas de las tendencias musicales actuales al tiempo que incorpora estilos globales a su propio mundo. Para Madonna, parece que la era del streaming puede acelerar su cambio de forma".

"Variety": "Si bien la canción puede no ser el himno para las pistas de baile que los fanáticos podrían estar esperando, es una introducción sensual y prometedora a la última era de Madonna".

Jenesaispop: "Madonna no puede sonar más cómoda (que no acomodada) en la tranquilidad sensual de algún remanso de Colombia, Cuba o Jamaica. Hay un momento clave en esta composición y es el arranque de la letra, cuando Madonna se toma 'una pastilla para dormir'. A causa de eso, la producción del tema está dominada por un ambiente onírico y lleno de reverbs, con algunas tomas vocales de la artista tan elevadas en su abstracción que incluso suenan próximas a la espiritualidad de 'Ray of Light', como se ve muy claramente en la segunda estrofa".

Como ves, a los especialistas les ha gustado la colaboración de Madonna y Maluma. Y tú, ¿qué opinas?