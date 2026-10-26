Maluma compartió un mensaje en redes sociales que despertó la expectativa de regresar a Perú. (Foto: Instagram)
Maluma compartió un mensaje en redes sociales que despertó la expectativa de regresar a Perú. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Maluma generó expectativa entre sus seguidores peruanos tras compartir una publicación en redes sociales en la que expresó su deseo de regresar a Perú. El cantante colombiano compartió un mensaje que despertó las reacciones de sus fanáticos ante la posibilidad de un concierto en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?