Maluma generó expectativa entre sus seguidores peruanos tras compartir una publicación en redes sociales en la que expresó su deseo de regresar a Perú. El cantante colombiano compartió un mensaje que despertó las reacciones de sus fanáticos ante la posibilidad de un concierto en Lima.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió una publicación donde muestra un letrero con el nombre “Calle 55, Perú”, ubicado en el barrio Boston de Medellín, Colombia. Aunque la fotografía fue tomada en su ciudad natal, el intérprete de música urbana aprovechó la referencia al país para manifestar su intención de volver. Además, la foto acompaña la frase: “Loco x volver a Perú”.

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El mensaje coincide con los preparativos de su nueva gira internacional, denominada “Loco x Volver”, al igual que su reciente álbum. El artista ya anunció el recorrido a través de su página oficial y tiene previsto realizar presentaciones durante 2027 y 2028. Hasta el momento, no se han dado a conocer las ciudades, los países ni las fechas que formarán parte de esta gira.

Maluma compartió un mensaje en redes sociales que despertó la expectativa de regresar al Perú. (Foto: Instagram / @maluma)

Por ello, la inclusión de Perú en la gira todavía no está confirmada. La publicación del cantante constituye una expresión de su deseo de regresar, además, ha repetido el gesto con ciudades como Nueva York y Madrid.

¿Cuándo fue el último concierto de Maluma en Perú?

La última presentación oficial de Maluma en el país se realizó el 23 de septiembre de 2022, en La Pelouse del Jockey Club del Perú, en Lima. El espectáculo formó parte del “Papi Juancho Maluma World Tour 2022”, recorrido con el que el cantante presentó su repertorio ante el público peruano.

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Durante aquella visita, el colombiano también recordó sus primeros acercamientos con los seguidores peruanos y su participación en el programa de televisión “Combate”, cuando su carrera musical comenzaba a expandirse fuera de Colombia.

La última presentación oficial de Maluma en Perú se realizó el 23 de septiembre de 2022. (Fotos: AFP/@maluma)

Después de esa presentación, Maluma continuó con otros proyectos musicales y giras internacionales. Entre ellos figuran el “Don Juan Tour”, realizado en 2024, y el “+Pretty +Dirty World Tour”, cuya última presentación se llevó a cabo el 23 de agosto de 2025 en San Salvador.