Maluma sabe cómo captar la atención a su paso y la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2018 fue una buena ocasión para demostrar su poder de atracción... y de provocación en las redes sociales.

El cantante colombiano llegó con un atuendo de la firma Dolce & Gabbana, los diseñadores oficiales de su tour "F.A.M.E.", y unas botas de color rojo intenso que motivaron las preguntas de las conductoras de la alfombra roja de la transmisión de MTV.

"Todos los que me siguen en Instagram saben que me encanta la moda y que me encantan las botas", dijo Maluma ante las preguntas de la modelo Winnie Harlow sobre el calzado de Yves Saint Laurent.

Maluma está nominado en los MTV Video Music Awards 2018 en dos ocasiones y en la misma categoría: Mejor video latino. Compite por "Felices los 4" y "Chantaje" con Shakira.

El paso de Maluma por la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2018. Algunos de ellos comparaban su look con el que usaron en el pasado las Spice Girls.

Maluca, lo siento; #Maluma en la Red Carpet de los #VMAs y a la vez en homenaje a las Spice Girls y a Dorothy de 'El Mago de Oz'. Pero... ¿Y la Gargantilla de Diamantes? pic.twitter.com/MRGMTa6KXj — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) 21 de agosto de 2018

También hubo menciones a los zapatos de Dorothy, de la cinta musical "El mago de Oz".