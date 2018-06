El cantante Maluma está de malas. No solo tuvo que ver la derrota de su equipo en el Mundial de Rusia 2018, sino que miles de dólares en objetos personales fueron robados de su habitación en un hotel de lujo.

Como reporta el diario estadounidense "The New York Times", la Policía rusa indica que US$ 800.000 en objetos personales de Maluma fueron sustraídos por una persona que ingresó al hotel Four Seasons de Moscú, quien habría burlado la seguridad al hacerse pasar como acompañante del artista.

Medios de comunicación rusos indican que Maluma perdió en el robo varios relojes de lujo, joyas y otras pertenencias. De momento se desconoce cuándo el robo tuvo lugar.



Maluma llegó a Moscú hace una semana, esto para la inauguración de la Copa del Mundo Rusia 2018. Este jueves no estuvo en la capital, sino que viajó a Saransk para alentar a su selección en el partido contra Japón, primero del Grupo H.

Maluma llegó al estadio en un avión privado. "Hoy acompañamos finalmente a nuestra selección de Colombia", indicó en un mensaje para Instagram que recibió aproximadamente 500.000 "me gusta".