El cantante urbano venezolano Maisak acaba de lanzar junto a Maluma “Un Polvito +”, un tema que, según dijo a EFE el artista emergente, mezcla una letra “de despecho” con un ritmo de vallenato y reguetón que no se escuchaba “desde hace mucho”.

La canción, producida por el DJ MadMusick, el músico Ily Wonder y el productor Fenix The Producer, se caracteriza por tener “el léxico de los jóvenes, pero con un sentimiento y con una letra que es rica en contenido”, afirmó en una entrevista Maisak, que cuenta con 5,4 millones oyentes mensuales en Spotify.

“Un Polvito +”, que alcanzó las 20.000 reproducciones en YouTube en su primer día, también tiene “un mensaje de trasfondo” para que todos los jóvenes que lo están viendo “se motiven a hacer lo que aman”, explicó el artista, de 24 años y autor de éxitos como ‘Se me olvida’ (2024) o ‘FDSR’(2024).

Para Maisak, este lanzamiento “significa consolidar más el vallenatico pa’ la disco” y, como sus canciones anteriores, “tiene un mensaje de despecho” porque habla sobre una pareja acaba de terminar.

Maluma se une a Maisak para el estreno de su primera colaboración que combina reguetón y vallenato. (Foto: Instagram) / PHBERNAL

“Vas a llorar, vas a perrear o vas a llamar a esa persona”, dijo el cantante, que considera que la música urbana atraviesa “un momento hermoso lleno de sabor costeño” gracias a “mentores como Maluma, J Balvin o Karol G”.

El videoclip de “Un Polvito +” fue grabado en la discoteca de Maluma en Medellín, ’903′, y está dirigido por Padox para Royalty Films.

El lanzamiento del tema coincide con un año de logros para Maluma, quien recientemente alcanzó el puesto número 1 en el ranking ‘Billboard Latin Airplay’ con el hit ‘Bronceador’. También está nominado a mejor canción urbana con ‘Cosas Pendientes’ y a mejor canción regional musical mexicana gracias a la colaboración junto a Carin León ‘Si tú me vieras’.

Maisak, quien lanzó su carrera en 2021 con “Solo Tú” y alcanzó la fama en 2024, cuando su colaboración junto a Feid “Se me olvida” se viralizó en TikTok, conoció a Maluma gracias a los productores The Rudeboyz.

En una sesión de composición para Maluma, Maisak escribió ‘El Reloj’ (2023), un tema que cuenta con 4,48 millones de reproducciones en YouTube.

El cantante venezolano, que vive en Colombia desde que tenía dos años, asegura que su música “tiene muchas raíces de la costa”.

Maisak ha realizado colaboraciones anteriores con solistas reconocidos como Jay Wheeler o Ryan Castro, con las canciones ‘Descaro 2.0’ (2025) o ‘FDSR’ (2024), y con otros artistas que “escuchaba desde niño”.

Con información de EFE