MAMA 2018: BTS y TWICE son los grandes ganadores de la ceremonia más importante del K-pop

BTS cierra con broche de oro este año. Los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 celebraron su última gala de premiación en un show que reunió a los artistas más representativos del K-pop y la boyband se hizo del premio más importante de la ceremonia.

Artista del Año, Álbum del Año ("Love Yourself: Tear"), Mejor Video Musical ("Idol"), Mejor Estilo Asiático y el ​Mwave Elección Global ("Fake Love") fueron los premios que BTS se llevó a casa en los MAMA 2018.

Sin embargo, no fueron los únicos. La representación femenina de la premiación estuvo en manos de TWICE; quienes ganaron las categorías Canción del Año, Mejor Grupo Femenino y Mejor Performance de Baile Femenino con su éxito "What Is Love?".

Así comenzaba la última gala de los MAMA 2018. (Fuente: YouTube).

Entre los artistas asistentes a los MAMA 2018, se encuentran GOT7, Heize, SEVENTEEN, Sunmi, I*ZONE, MOMOLAND, Oh My Girl, Tiger JK y Yoon Mi Rae, Wanna One, entre otros.

ESTOS SON LOS GANADORES

Artista del Año: BTS

Álbum del Año: Love Yourself: Tear - BTS

Canción del Año: What is Love? - TWICE

Mejor Video Musical: IDOL - BTS

Mejor Grupo Femenino: TWICE

Mejor Artista Femenino: Sunmi

Mejor Grupo Masculino: Wanna One

​Mejor Artista Masculino: Roy Kim

Mejor Grupo Femenino Nuevo: I*ZONE

Mejor Unidad: Wanna One

​Nuevo Artista Asiático: I*ZONE

Artista Más Popular: GOT7

Mejor Estilo Asiático: BTS

​Descubrimiento del Año: MOMOLAND

Mejor Performance Vocal Grupal: iKON

Mejor Performance Vocal Solista: Heize

Mejor Soundtrack Original: A-Teen - SEVENTEEN

Mejor Artista Asiático Mandarin: JJLin

​Mwave Elección Global: Fake Love - BTS

Mejor Performance de Baile Femenino: What is Love? - TWICE

Mejor Performance de Baile Masculino: Oh My - SEVENTEEN

Mejor Performance de Baile Solitario: ChungHa