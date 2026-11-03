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La banda mexicana Maná anuncia un concierto gratuito a través de YouTube, el próximo 6 de noviembre. (Captura de YouTube @OficialMana)
La banda mexicana Maná anuncia un concierto gratuito a través de YouTube, el próximo 6 de noviembre. (Captura de YouTube @OficialMana)
Por Agencia EFE

La banda mexicana Maná estrenará el próximo 6 de noviembre en YouTube un concierto grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Colorado (Estados Unidos), como parte de las celebraciones por sus cuarenta años de trayectoria, informó este martes la plataforma de streaming en un comunicado.

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