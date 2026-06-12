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Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de inicio de la venta de entradas, ni los precios oficiales, ni las plataformas en las que estarán disponibles. | Foto: Difusión
Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de inicio de la venta de entradas, ni los precios oficiales, ni las plataformas en las que estarán disponibles. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este 2 de diciembre, Maná se presentará en el Estadio San Marcos de Lima, en un concierto único que forma parte de su gira internacional “Vivir Sin Aire Tour”, con la que celebra cuatro décadas de trayectoria musical.

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