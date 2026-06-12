Este 2 de diciembre, Maná se presentará en el Estadio San Marcos de Lima, en un concierto único que forma parte de su gira internacional “Vivir Sin Aire Tour”, con la que celebra cuatro décadas de trayectoria musical.

De ese modo, a pocas horas de encabezar la apertura del Mundial de Fútbol 2026 en México, la banda informó que su tour los llevará por Bogotá (28 de noviembre), Chile (5 de diciembre), Argentina (12 de diciembre) y culminará en su país natal (17 de diciembre).

Afiche oficial de Maná

Con una carrera iniciada en 1986 en Guadalajara, Jalisco, la agrupación ha logrado vender más de 50 millones de discos y registrar 11 álbumes de estudio.

Entre sus principales éxitos destacan que su producción "Dónde Jugarán los Niños" se mantiene como el disco de rock latino más vendido de la historia, acumulando además 1.3 000 000 de reproducciones anuales en Spotify y 12.1 000 000 de vistas en YouTube.

En su nueva gira,"Vivir Sin Aire Tour" , Maná reunirá los himnos que han definido su carrera y marcado la historia del rock en español.

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La influencia de la banda ha sido reconocida recientemente en el ámbito angloparlante, ya que el vocalista Fher Olvera participó como el único artista invitado en el proyecto de la cantante británica Dua Lipa, titulado "Live From Mexico", donde se incluyó una versión del clásico tema “Oye mi amor”.

Hasta el momento, los organizadores del evento en Lima no han confirmado el precio de las entradas ni la plataforma por donde serán vendidas.

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