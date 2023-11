“Nos queremos mucho, nos respetamos y amamos hacer música. Somos apasionados, como hermanos sobre un escenario”, dijo el músico Fher Olvera, al hablar del secreto tras la vigencia de Maná luego de más de 35 años desde su fundación. Ahora, con un gran éxito en las listas musicales, numerosos premios, más de 50 millones de discos vendidos y presentaciones sold out en todo el mundo, la banda alista su regreso a Sudamérica con su gira “México Lindo y Querido”, que incluye un concierto en Perú.

Han pasado siete años desde que Maná piso por última vez suelo peruano, y si bien tenían planes de volver hace algunos años, la pandemia hizo que replantearan el futuro de su gira y recientemente Fher enfrentó una dura enfermedad que lo alejo, incluso, del Festival de Viña del Mar. Tras la larga espera, la banda de rock espera rendir homenaje a sus raíces y que el público disfrute de lo mejor de su repertorio con su próximo concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo 17 de abril de 2024.

Antes de su llegada a la capital peruana, la banda conformada por Fher Olvera, Alejandro González, Sergio Vallin y Juan Calleros conversó con El Comercio, donde contaron detalles inéditos del grupo, el recuerdo que los marcó en la Feria del Hogar (1993), su opinión sobre el reguetón y todos los detalles de su actual gira que los llevará a recorrer el mundo.

“Maná tiene muchas historias con Perú, desde que íbamos a la Feria del Hogar, a shows al ladito de la playa, y cantamos frente a casi 70 mil personas. Perú fue de los primeros países que nos abrió las puertas en Latinoamérica y los extrañamos, deberíamos de haber dejado pasar menos tiempo, pero se cruzó la pandemia y dos giras pospuestas por Estados Unidos. Ahora vamos a echar toda la carne en el asador”, dijo Fher Olvera, vocalista y líder de Maná.

“Tenemos muchas historias en Perú, buenos cuates con los que nos seguimos hablando desde hace años. Tenemos historia, las fiestas que hacíamos por allá, la gastronomía, es increíble. Volver a Perú es recordar toda la historia que tenemos, y sentimos que los peruanos son parte de nuestro corazón. Venimos con toda la producción que se ve en Estados Unidos y México”, agregó el músico Alejandro González.

Sobre la esencia que ha marcado los más de 35 años de trayectoria de Maná, Fher y Sergio Vallin coincidieron en que el secreto para el éxito del grupo es el respeto y la hermandad, la misma que se ve reflejada en cada presentación del grupo.

“Lo más esencial es que nos queremos mucho, nos respetamos y amamos hacer música. Somos apasionados, como hermanos sobre un escenario”, expresó Fher.

“También nos divertimos mucho con lo que hacemos, los cuatro somos unos apasionados de la música y de lo que hacemos, nos encanta estar en un escenario, nos encanta estar en el estudio de grabación y somos buenos amigos. Somos como hermanos, así es desde el principio y seguimos con esa emoción de cada concierto. Es una bendición el poder seguir”, agregó el guitarrista Sergio Vallin.

¿Apostarán por la música urbana?

Fieles a su esencia rockera, Maná ha decidido mantenerse firme en su estilo y no dejarse influenciar por el actual auge de la música urbana. ¿Qué opinan del reggaetón? Esto dijo Fher.

“Nosotros no nos dejamos llevar por la moda, no caemos en las garras del reggaetón. Nuestras canciones tienen historia de nostalgia como ‘En el muelle de San Blas’ o historias de infidelidad como ‘Labios compartidos’ o ‘Mariposa traicionera’, ¿no? Son vivencias que la gente puede tomar como el soundtrack de su película vivencial. Esa ha sido nuestra historia y nos da puntos a favor, pues no es una moda, sino una propuesta y así no creo que nos mantendremos”, declaró el líder de Maná.

Entre sus próximos proyectos, Maná lanzará “Noches de cantina”, un nuevo disco de duetos, en 2024. Esta producción tendrá canciones que ha venido grabando desde hace tres años junto a grandes exponentes como Pablo Alborán (“Rayando el Sol”), Sebastián Yatra (“No ha parado de llover”), Joy Huerta (“Eres mi religión”), y Alejandro Fernández (“Mariposa traicionera”), entre otros éxitos.