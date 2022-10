Sin haber estudiado música, pero con mucha pasión en su carrera artística; Manuel Medrano alcanzó el éxito al poco tiempo de incursionar como cantante. Su primer álbum, lanzado en 2016, logró ser reconocido con dos Latin Grammy, hecho que lo consagró como uno de los artistas más destacados de su país natal: Colombia.

Tras el buen recibimiento, Medrano decidió disfrutar de su éxito. Viajó por el mundo como turista, y además aprovecho para llevar su música al rededor del globo. Así fue como lo recibimos en 2017, cuando se presento en una discoteca de Lince y quedó fascinado con la capital peruana.

“Me gustó mucho el mar de Lima, me gusta mucho la comida, lo bonita que es la gente y siento que la ciudad es muy poética por el clima y los colores. Tengo recuerdos muy hermosos; espero en algún momento poder conocer un poco más del Perú, por eso estoy muy emocionado de volver con mi música”, comentó el colombiano en entrevista exclusiva con El Comercio.

El cantante colombiano es responsable de éxitos como "Bajo el agua", "Afuera del planeta" o "Una vez y otra vez", canciones con más de 100 millones de visitas en YouTube cada una. / Warner Music Colombia

Las canciones de Medrano se alimentan de diversos géneros latinoamericanos, pero hay un componente que siempre está presente: el romanticismo. Calificado como “música para estar enamorado”, su trascendencia es innegable peso a su corta carrera, debido a que forma parte de la historia de miles de parejas [y exparejas] que se apropiaron de sus temas.

“Para mí siempre ha sido un privilegio poder conectar a través de las emociones con las personas en diferentes partes del mundo. Se siente muy especial, como un privilegio y honestamente, un regalo de la vida”, reflexiona.

Tras el lanzamiento de su segundo disco “Eterno”, en 2021, Medrano tiene la sensación de que la vida lo “está premiando”, y no encuentra palabras para agradecer el momento que vive. Tan solo este año, su última producción le ha permitido realizar más de 20 conciertos con su gira homónima por Centroamérica y México. Ahora que está a puertas de realizar su primer tour oficial por Latinoamérica, que lo traerá de regreso a nuestra patria, está más emocionado que nunca.

“Este es el mejor momento de mi vida, honestamente a finales del año pasado no teníamos ni un solo concierto, pero nos propusimos de mente, cuerpo y alma y corazón a desarrollar el Eterno Tour”, comenta. Y es que inicialmente, su último álbum no produjo tanta atención por parte de los oyentes comparado con la recepción de “Bajo el agua” (que acumula más de 600 millones de visitas en YouTube). Esto fue debido a que las restricciones de la pandemia aún estaban vigentes e impidió que se puedan hacer las promociones adecuadamente.

En este periodo, intentó contactar con sus fanáticos en redes sociales, mostrando su proceso de composición o recuerdos de sus espectáculos en vivo. Aún así, los esfuerzos quedan cortos, y el artista confiesa que por su edad (34 años), no siente gran afinidad en subir contenido.

“Yo no hice parte de esta generación, entonces me cuesta un poco estar grabando todo. He hecho vídeos hablando de amor, entre otras cosas, y les va muy bien, pero luego me da vergüenza y los borro”.

Se ríe imaginando que podría convertirse en un excelente coach emocional, divulgando consejos sobre relaciones, pero por lo pronto intenta seguir enfocado en su música, y equilibrar su presencia en línea para mantener su vida personal a raya. “Eso no es una crítica, por el contrario, considero que las personas de esta nueva generación con capacidad de publicarlo todo, son geniales; me gustaría tener esa habilidad”, remarca.

A menos de un mes de su concierto en tierra peruana, Medrano se encuentra “feliz, emocionado y agradecido” de poder brindar un show recopilando sus mejores temas de sus dos álbumes. Invita a los lectores de este diario a participar con él en una inolvidable velada:

“Yo soy Manuel Medrano y quiero invitarlos a mi concierto en Lima, este 26 de noviembre en el anfiteatro Parque de la Exposición. Los amo, va a ser un concierto musicalmente muy poderoso, así que están invitados. Es un show hecho con mucho cariño para todos ustedes, allá los espero”.