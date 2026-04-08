BTS confirmó una tercera presentación en Lima programada para el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Esta nueva fecha se programó tras agotarse las entradas para los espectáculos originalmente anunciados del 9 y 10 de octubre durante la etapa de venta preliminar.

La preventa de boletos para este nuevo concierto inicia hoy, miércoles 8 de abril, a las 10:00 a.m. hora local.

🚨 ARMY, no te dejes engañar 🚨



No existe venta anticipada por links, grupos de WhatsApp, creadores de contenido ni sorteos de otras marcas.



⚠️ Cualquier noticia o aviso por estos medios es falso.



🎟️ La preventa ARMY MEMBERSHIP será únicamente desde el 7 de abril a las 10:00… pic.twitter.com/kNg1Dt2L4S — Ticketmaster Perú (@TicketmasterPE) April 6, 2026

El evento se llevará a cabo en el recinto ubicado en la avenida Germán Amézaga 593, en el Cercado de Lima. La organización estima que el espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Mapa BTS Perú: Precios y ubicaciones

El proceso de adquisición de las entradas se realizará de manera estrictamente digital a través del portal oficial de Ticketmaster Perú.

Los precios establecidos para las zonas regulares del estadio son Campo a S/ 851.00, las tribunas Oriente y Occidente a S/ 667.00 cada una, y las tribunas Norte y Sur a S/ 483.00. Las ubicaciones en las cuatro tribunas del recinto son numeradas, mientras que el sector de campo permite el acceso general de los asistentes.

Este es el Mapa BTS Perú para el 7 de octubre.

La productora también habilitó el denominado “Soundcheck Package” con un costo de S/ 2,591.00, el cual incluye una entrada en la zona de Campo Acceso A. Este paquete otorga beneficios adicionales como el ingreso a la prueba de sonido previa al show, un artículo exclusivo de regalo VIP, una credencial laminada con lanyard, entrada anticipada al estadio y atención personalizada durante el evento.

El mapa de distribución oficial del concierto contempla sectores diferenciados en las graderías y la zona central del estadio para albergar a los seguidores. En cuanto a la accesibilidad, la zona de Campo estará acondicionada para el ingreso de personas en sillas de ruedas. Por motivos de seguridad, no se permitirá el ingreso con sillas de ruedas a otros sectores del recinto, por lo que es necesario considerar este punto al adquirir los boletos.

Entradas para BTS Perú: Requisitos para preventa

Para participar en la preventa iniciada hoy, es requisito indispensable poseer el ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y haber realizado el registro previo en la plataforma Weverse. Los usuarios registrados deben emplear su número de membresía, compuesto por las siglas BA y nueve dígitos, como código para habilitar la compra. Se permite la adquisición de un máximo de cuatro entradas por cliente para esta fecha.

Este es el Mapa BTS Perú para el 7 de octubre.

Finalmente, la etapa de venta general para las tres presentaciones de la agrupación (7, 9 y 10 de octubre) está programada para este viernes 10 de abril a las 10:00 a.m.