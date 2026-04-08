Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS volvió a escena tras casi cuatro años de pausa y convirtió su comeback en un acontecimiento global seguido por millones de fans. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
BTS volvió a escena tras casi cuatro años de pausa y convirtió su comeback en un acontecimiento global seguido por millones de fans. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
/ KIM MIN-HEE
Por Redacción EC

BTS confirmó una tercera presentación en Lima programada para el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.