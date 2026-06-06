Resumen

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El concierto iniciará a las 7:00 p.m. en el recinto ubicado en la Costa Verde | Foto: Difusión
El concierto iniciará a las 7:00 p.m. en el recinto ubicado en la Costa Verde | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El festival Lima Latin Pop Fest Vol. 3 reunirá a destacados artistas de la música latina el próximo sábado 28 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, con Marama, Bacanos, Pasabordo, Rocko & Blasty, Lil Silvio & El Vega, Dragón y Caballero (en su esperado reencuentro) y Joey Montana.

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