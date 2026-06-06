El festival Lima Latin Pop Fest Vol. 3 reunirá a destacados artistas de la música latina el próximo sábado 28 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, con Marama, Bacanos, Pasabordo, Rocko & Blasty, Lil Silvio & El Vega, Dragón y Caballero (en su esperado reencuentro) y Joey Montana.

Durante la jornada, los artistas interpretarán los éxitos que marcaron el pop y el género urbano desde los años 2000, en una propuesta enfocada en la nostalgia y el reencuentro con temas que se mantienen vigentes entre el público latinoamericano.

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El cartel será encabezado por la banda uruguaya Marama, conocida por canciones como “Loquita”, “Nena” y “Bronceado”. También estará presente el panameño Joey Montana, quien regresará al Perú con temas como “Picky”, “Único”, “La Movida” y “Tus Ojos”.

Uno de los momentos más esperados del festival será el regreso de Dragón y Caballero, dúo colombiano recordado por éxitos como “Fruta Prohibida” y “Se Siente Bien”.

A ellos se sumarán Lil Silvio & El Vega, intérpretes de “Te encontré” y “Mi declaración”, además de Pasabordo, Rocko & Blasty y la agrupación venezolana Bacanos.

El concierto iniciará a las 7:00 p.m. en el recinto ubicado en la Costa Verde. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket. Además, del 4 al 10 de junio, los usuarios que compren con tarjetas del Banco Ripley podrán acceder a un 35 % de descuento en preventa.

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