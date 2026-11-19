Marc Almond, la inconfundible voz de Soft Cell, tiene un mensaje especial para sus seguidores peruanos. El legendario cantante británico envió un saludo anunciando su próxima llegada a Lima y compartiendo la expectativa de reencontrarse con el público latinoamericano.

El cantante de Soft Cell llegará el viernes 27 de noviembre al Centro de Convenciones Leguía como parte de su Latin American Tour 2026.

Será una oportunidad especial para disfrutar en vivo de una de las voces más representativas de la música británica y de un artista cuya trayectoria ha trascendido generaciones.

La importancia de Marc Almond, cantante de Soft Cell y figura fundamental del synthpop, también ha sido reconocida por la Corona británica. En 2018 recibió la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a las artes y la cultura.

Revolucionó la música

Junto al tecladista Dave Ball, Marc Almond llevó a Soft Cell a revolucionar la escena musical de los años 80. Su interpretación de “Tainted Love” se convirtió en un fenómeno internacional y en uno de los mayores himnos de la música electrónica de todos los tiempos.

El repertorio de Soft Cell también incluye canciones como “Bedsitter”, “Torch”, “Sex Dwarf” y “Say Hello, Wave Goodbye”. Como solista, Marc Almond consolidó una carrera extraordinaria con temas como “Tears Run Rings”, “The Stars We Are” y “A Lover Spurned”.

Los seguidores ya pueden empezar a calentar motores. Tomando como referencia sus presentaciones recientes, existe un setlist preliminar con canciones emblemáticas que forman parte de esta etapa de su trayectoria.

Entre los temas que aparecen en sus repertorios de referencia destacan:

● Black Kiss

● Champagne

● Torch

● Bedsitter

● Tainted Love

● Say Hello, Wave Goodbye

A estos clásicos se suman otros grandes éxitos asociados a la historia musical de Marc Almond y Soft Cell, como “Sex Dwarf”, además de canciones destacadas de su carrera solista.