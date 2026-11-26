El cantante británico Marc Almond, conocido por ser la voz principal de Soft Cell, arribó a Lima para ofrecer su primer concierto en el Perú este viernes 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía, como parte de su gira Latin American Tour 2026.

“Es genial estar en Perú. Hola a todos. Me alegra estar aquí para hacer un show mañana por la noche”, dijo para luego añadir: “Espero que venga gente y es genial estar aquí por primera vez que estoy en Perú”.

El cantante británico Marc Almond, voz de Soft Cell, arribó a Lima para su primer concierto en Perú este 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, el artista fue recibido por un grupo de seguidores, a quienes saludó con emoción y les firmó algunos discos, intercambiando breves palabras antes del espectáculo.

Marc Almond firmando autógrafos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao | Foto: Cortesía

El cantante interpretará un repertorio que combina canciones de su carrera solista, como “Tears Run Rings” y “The Stars We Are”, con temas de Soft Cell, agrupación que fundó junto a David Ball a finales de los años setenta.

Entre las canciones previstas para la jornada figuran clásicos del synthpop como “Tainted Love”, “Bedsitter”, “Torch”, “Sex Dwarf” y “Say Hello, Wave Goodbye”. El espectáculo contará con la participación previa del músico Neal X y de DJ Kike La Oveja.

Marc Almond, voz de Soft Cell, llega a Perú

Las entradas continúan a la venta en Ticketmaster Perú, con precios que van desde los S/ 371, además de diversos puntos de venta físicos autorizados en Lima y el Callao.

Almond, quien recibió en 2018 la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a las artes y la cultura, incluye a Lima dentro de su recorrido por distintos países de la región durante 2026.