Está de regreso. El artista puertorriqueño Marc Anthony llega nuevamente a Lima para ofrecer un gran concierto este 30 de septiembre como parte de su gira “Viviendo Tour”, con el que viene recorriendo otras ciudades de la región. Uno de los mayores exponentes de la salsa deleitará al público peruano

Marco Antonio Muñiz, popularmente conocido como Marc Anthony, nació el 16 de septiembre de 1968 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y es hijo de los puertorriqueños Felipe Muñiz y Guillermina Rivera. Su nombre fue escogido en honor al cantante mexicano Marco Antonio Muñiz Vega, de quien su padre era gran admirador.

Del hip hop a la salsa

Marc Anthony sabía que quería ser cantante desde pequeño y su casa fue su primer escenario. Creció escuchando géneros musicales como el rock y el rhythm & blues, por lo cual estaba familiarizado a cantar en inglés. Inició cantando en algunos bares nocturnos y también hizo los coros para los discos de una banda llamada los Lattin Rascals.

Si bien Marc Anthony es conocido por su desenvolvimiento en el género de la salsa, no fue ahí donde inició su carrera de manera oficial. El primer género que tentó en la industria musical fue el hip hop. Formó parte del dúo Little Louie & Marc Anthony junto a Little Louie Vega, con quien alcanzó el primer lugar en diversos rankings musicales estadounidenses gracias al tema “Ride on the rhythum” (1991), del álbum “When the night is over” bajo el sello Atlantic Records.

Tras hacerse un nombre conocido dentro de la industria local, es contratado por Ralph Mercado para su sello RMM. Es así que, como parte de una estrategia, lo lanzó como cantante de salsa, consiguiendo un gran éxito con su primer sencillo: su propia versión en salsa de la canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, que también logró el primer lugar en ventas.

Un par de años después, se unió al productor Sergio George para lanzar su álbum debut titulado “Otra nota” en 1993, donde incluyó 8 canciones. En este disco destacan temas como “Si tú no te fueras”, “El último beso” y “Necesito amarte”, con los cuales consiguió un Disco Doble Platino.

Su álbum debut también alcanza el segundo lugar de la lista Billboard Tropical Albums durante ocho semanas consecutivas y también ocupó el puesto 30 del Billboard Top Latin Albums. Tan solo al año siguiente, Marc Anthony es reconocido con su primer Premio Latin Billboard como Artista revelación, así como un Premio Lo Nuestro.

Acumulación de éxitos

Para el año 1995, salió el segundo disco “Todo a su tiempo y dos años después se lanza “Contra la corriente” (1997). Este último es el que consigue un Premio Grammy a Mejor presentación latino/tropical. En 1999, estrena “Desde un principio”, que es un álbum donde recopila sus mejores éxitos de esos primeros años en la industria.

Luego de una pausa, donde lanzó su primer disco pop en inglés “Marc Anthony” (1999), regresó a la salsa con “Libre” (2001), su cuarto álbum de estudio con el que vuelve a posicionarse en la lista de Billboard, consiguiendo el primer puesto durante catorce semanas consecutivas.

En 2004, Marc Anthony sorprendió al lanzar dos álbumes: “Amar sin mentiras” y “Valió la pena”. En ambos, demuestra por qué es uno de los mejores exponentes de la salsa gracias a su destacada interpretación.

En 2013, estrenó el disco “3.0″ y, por primera vez, dejó de sacar álbumes (aunque continuó lanzando sencillos). Su regreso fue en 2019 con “OPUS” donde incluye canciones como “Un Amor Eterno”, “Tu Vida en la Mía” y “Úsame”. Este 2022 también sorprendió con el estreno de “Pa’lla Voy”, álbum que reúne canciones como “Mala”, “Si Fuera Fácil” y “Yo Le Mentí”.

A lo largo de su trayectoria musical, que aún no tiene fin visible, Marc Anthony ha ganado dos Grammys, siete Grammys Latinos y decenas de premios Billboard,; asimismo, ha sido reconocido con el Premio Lo Nuestro y varios Discos de Oro por su álbumes, los cuales no han hecho más que corroborar su talento.

Faceta de actor

Marc Anthony no ha sido ajeno a la actuación. Es así que su primera aparición en el cine fue con la cinta “East side story” (1992) donde interpretó al Flaco. Dos años después fue parte de “Hackers”, dirigido por Iain Softley, con el personaje del agente Ray.

Su tercer filme fue “Big night” (1996), que estuvo bajo la dirección de de Stanley Tucci y fue protagonizada por la actriz europea Isabella Rossellini. En esta película, el puertorriqueño se desenvuelve como Cristiano, un ayudante de cocina del restaurante donde sucede la historia. Posteriormente estrena “The substitute” (1996), donde actúa junto a Tom Berenger, donde interpretó a Juan Lacas, un joven pandillero.

Para 1999, filmó “Bringing out the dead”, coprotagonizada junto a Nicholas Cage, bajo la dirección del estadounidense Martin Scorsese, donde da vida a Noel. De ahí vendrían otras cintas como “Man on Fire” (2004), “El cantante” (2006) y más recientemente “In the Heights” (2021).

Concierto en Lima

Esta no es la primera vez que Marc Anthony llega al Perú. La primera ocasión en que pisó suelo nacional data del año 1993, cuando fue invitado a la Teletón que se desarrolló en Coliseo Dibós; tiempo en el que ya brillaba con luz propia en Nueva York.

El artista puertorriqueño retorna a nuestro país para ofrecer un gran concierto como parte de su gira internacional “Viviendo Tour”. En el evento, que se realizará este viernes 30 de septiembre, compartirá sus más grandes éxitos musicales que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

La cita de los fanáticos con Marc Anthony es en el Estadio de San Marcos. Las entradas estuvieron a la venta desde el pasado julio; sin embargo, estas se agotaron a inicios de esta semana. De esa manera, el puertorriqueño ha logrado el ansiado ´sold out´ para su nuevo concierto en Lima.

Cabe recordar que las puertas del Estadio de San Marcos se abrirán a partir de las 3 p.m. En tanto, la primera actuación será por parte de la Combinación de la Habana a las 6 p.m., seguido por You Salsa a las 7 p.m. y Farik Grippa desde las 8:40 p.m. La actuación de Marc Anthony empezará desde las 10:40 p.m.