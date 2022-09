Ha pasado más de un año desde su triunfo en el programa de canto “La Voz Perú”, pero Marcela Navarro no ha perdido tiempo y acaba de estrenar su primer sencillo “Tanta Vida” de la mano de Universal Music. Esta grabación -que obtuvo como premio tras ganar en concurso- le ha tomado varias semanas de trabajo y ver el resultado la llena de orgullo.

En conversación vía zoom con El Comercio, Marcela confiesa que aún no puede creer que está viviendo su sueño. Grabar con una disquera ha sido una experiencia completamente diferente a cualquiera que había vivido hasta el momento. Incluso, contó que su productor Jesús “El Viejo” Rodríguez supo cómo crear el ambiente propicio para empezar con la grabación de “Tanta Vida”.

—Ha pasado más de un año desde que te convertiste en la ganadora de la cuarta temporada de “La Voz Perú”, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

He tenido que aprender muchas cosas que no sabía, dejar algunos miedos atrás también y, sobre todo, asimilar lo que me pasó. Pasé por mi etapa del “síndrome del impostor” (risas). Pero realmente ha sido favorecedor y enriquecedor para mí porque esta es una oportunidad diferente. Yo ya venía grabando algunas canciones hace tiempo, haciendo canciones para algunas producciones, pero no había tenido una oportunidad como esta que me permite darle unas alas más grandes a una canción como la que acabamos de lanzar.

—¿Cuál es la lección que te dejó el concurso de canto que te ha ayudado en este tiempo para impulsar tu carrera profesional?

Lecciones hubo muchas. Todo ha dado un giro para mí. Desde que gané el año pasado, tenía toda la atención encima, algo que no me había pasado antes. Ha sido una nueva experiencia, sobre todo lo de grabar un video en otro nivel (de producción) y lanzar con el sello de Universal. Es algo que al principio me costaba creer, asimilar y realmente es algo que me ha ayudado un montón porque la canción tiene una llegada diferente. Ha podido sonar por primera vez una canción mía en la radio. Imagínate. Yo que me he pasado escuchando toda la vida música romántica en radios y ahora saber que una canción mía está sonando es una sensación de satisfacción. Tengo una sonrisa de lado a lado.

—Me parece curioso que digas que no podías creer que estabas grabando con Universal...

No creía muchas cosas (risas). Para mí todo fue de golpe. No creo ser la única persona que ha pasado por esto, pero, en este caso, era una nueva experiencia para mí. El año pasado, cuando decidí ingresar al programa, lo único que quería era volver a cantar porque teníamos cerca de año y medio sin poder hacer música. Así que, prácticamente, dije “no sé cuánto tiempo más estaremos en pandemia, pero si esto va a durar más, esta es una oportunidad para hacer algo”. Estaba muy indecisa sobre entrar o no porque tenía dos experiencias anteriores en concursos donde me quedé, como dice la gente, “en la puerta del horno”. Tenía esa idea de llegar a donde se pueda, no pretendo ganar. Esa era mi idea. Pero, conforme iba pasando a las siguientes etapas, estaba preparada para todo. Pero, también estaba ese ´bichito´ de “¿cómo será que las cosas sean diferentes esta vez?”. Cuando las posibilidades quedaron reducidas a dos, lo único que pensé era “¿será que ahora que no estoy desesperada por ganar, Dios me dirá ´toma´?”. Aún es impresionante pensar en lo que pasó. De ahí en adelante, las oportunidades que eso conlleva.

—Entiendo que la idea de “Tanta vida” nació en 2017, mucho antes de que se diera esta oportunidad, ¿en qué está inspirada?

El 2017 fue el año en el que decidí volver de Estados Unidos. Estuve viviendo allá por cuatro años aproximadamente. Cuando ya tenía un mes para regresar, una amiga mexicana que me dijo que tenía que visitarla antes de regresar. En una de esas me dijo que se le agotaba el tiempo y tenía que dejar Estados Unidos y regresarse a su país. Pero había cosas importantes que no había expresado, sobre todo a la gente que quería y a un hijo suyo. Cuando me tocó el tema de que ambas estábamos en la misma situación, con las maletas a medio cerrar, me dijo “¿cómo empacas tanta vida en una sola maleta?”. Esa noche para mí fue de mucha reflexión, no podía dormir y escribí la canción. “Tanta vida” me parece una canción tan sencilla, tanto en melodía como en letra. No es pretenciosa. Es sincera, sencilla y lo único que hice fue expresar lo que ambas conversamos esa noche. Se lo mostré al día siguiente y se puso a llorar, yo también. Guardé esa canción y fue una de las que postulé al momento de hacer la producción.

—Entonces no fue la única canción que tenías como candidata para ser tu primer sencillo con Universal...

No, presenté tres canciones más además de “Tanta Vida”. Todas de corte romántico. Eso era lo que se esperaba de Marcela después de ganar “La Voz Perú” el año pasado con canciones románticas. Por eso decidimos grabarla.

—Una vez elegida, ¿tuviste que hacerle algún cambio a tu canción?

Un pequeño cambio que fue, básicamente, de estructura. Había una repetición más de una de las frases a mitad de la canción. Eso fue lo que se quitó. Pero la canción, en esencia, sigue siendo la misma. La letra, por un tema de tiempo también, se tuvo que acortar. La melodía no se ha tocado.

—Cuando ya tenías grabada “Tanta Vida”, ¿se la enviaste a esta amiga mexicana para que sea una de las primeras en oírla?

Sí, se la mandé. A nadie se la mandé hasta que fue el lanzamiento. La tenía en mi teléfono. (Pero una vez que se estrenó) sí se la mandé. De ahí le envié el link del programa donde la iba a cantar por primera vez. Después me contó que se quedó en Estados Unidos con su familia, así que me alegra mucho. Fue una de las primeras personas con quien compartí la canción.

—¿Cómo fue ese momento en que pisaste por primera vez el estudio para grabar “Tanta Vida”?

Como el productor, “El Viejo” Rodríguez, ya me conoce un poquito me puso una lamparita, apagó las luces blancas, puso un incienso, no sé qué cosa hizo. Nos puso en ambiente nostálgico y así fue como la grabé. Empezamos un 9 de abril a la medianoche.

—”Tanta Vida” tiene más de 100 mil visualizaciones en YouTube, ¿qué sientes de ver el apoyo que te está dando tu público?

Me siento muy feliz y agradecida porque fue la misma gente que me estuvo apoyando durante el programa el año pasado y que también me estuvieron apoyando durante mucho tiempo en otras etapas (de mi carrera). Es el mismo público que esperó ansioso por escuchar la canción y que ahora ha sido el primero que ha ido a reproducirla. Obviamente me siento muy agradecida porque la han compartido y la canción se sigue escuchando y sigue creciendo. De verdad que estoy muy feliz, no tengo otra palabra para expresarlo.

—¿Por qué escogiste a Emanuel Soriano y Macla Yamada para protagonizar el videoclip de tu primer sencillo? ¿cómo viviste esta producción?

Nadie puede decirme a estas alturas que los sueños no se hacen realidad. Yo conocí a Emanuel en el 2011 porque éramos compañeros en un taller de actuación y a Macla la conocí en 2013. Cuando los conocí, dije “yo tengo que hacer algo con ellos en el futuro”. Pero simplemente lo decreté al aire. Cuando llegó la oportunidad de grabar el videoclip, los primeros nombres que di fueron Emanuel Soriano y Macla Yamada. Yo no sabía qué tan cercanos eran ellos, me enteré al final del rodaje. Los tenía en mente desde hace casi 10 años o más. En el proceso de elección de los actores, me dijeron “no se va a poder con ellos”, y me presentaron a 30 actores más. Al final, cuando designamos un día de grabación, los únicos que podían eran Emanuel y Macla. Todo conspiró para que sean ellos los actores del video. Enhorabuena.

— Sé que ahorita estás disfrutando del estreno de “Tanta Vida”, pero los artistas no se detienen, así que ¿ya estás trabajando en otra canción?

Sí, ando molestando a la gente de la disquera con un proyecto que tengo y también tengo en mente cuál es la siguiente canción (que quiero lanzar).

—Por último, ¿algún consejo que puedas dar a los nuevos artistas que, como tú, planean tener un futuro en la industria musical?

(Risas) Soy mala dando consejos porque cada quien tiene su propio camino, pero lo único que podría decirles es que no dejen de prepararse. La vida está llena de experiencias, y más se aprende de las veces que uno no consigue algo porque la vida te sigue preparando para otras cosas. Sigan entrenando, que las oportunidades los encuentren listos. Eso es lo único que podría decirles.