La banda nacional de Tributo a The Beatles, Un Día en la Vida, se prepara para ofrecer su tradicional homenaje a John Lennon, este 8 de diciembre, en el Teatro Peruano Japonés, con una edición especial en la se ejecutará en su totalidad el icónico “Álbum Blanco” de los Fab Four, a cinco décadas de su exitoso lanzamiento mundial.

Los rockeros Marcelo Motta y Álex Rojas y el humorista Hugo Salazar serán los invitados especiales de esta nueva cita beatlemaniaca que servirá, a su vez, para resaltar la trayectoria artística y laboral de Gerardo Manuel, uno de los pioneros e impulsores del rock en nuestro país.

“Ejecutaremos las 30 canciones del ‘Álbum Blanco’ y esta variedad hace que tengamos invitados especiales. Después de muchos años, vuelve Marcelo Motta y vamos a rendirle homenaje a Gerardo Manuel con unas diapositivas e imágenes de él. En su representación, Alex Rojas, su hijo cantará un tema.

También está Hugo Salazar, quien no es necesariamente cantante sino comediante, pero que todo el mundo conoce como un beatlemaniaco”, adelanta Edmundo Delgado, sobre el contenido del doble concierto que coincide con el 38 aniversario luctuoso de Lennon.

Para Marcelo Motta, quien vuelve a colaborar con la banda tras una larga ausencia, más allá de que The Beatles “sea un libro para la música, le entusiasma la posibilidad de volver a tocar con los chicos".

Álex Rojas también regresa al grupo en representación de su padre Gerardo Manuel, con quien comparte su fascinación por la banda de Liverpool.

“Es la segunda vez que cantaré con el grupo. Estoy muy entusiasmado por cantar el tema que me ha tocado”, afirma el integrante de Frágil.

“De cierta manera mi padre tuvo que ver con la difusión de bandas de rock importantes, sobre todo de The Beatles. Antes de hacer televisión, él trabajaba en disqueras y se encargaba de difundir música como la de ellos”, acota Rojas.

Marcelo Motta, Álex Rojas y Hugo Salazar se suman a Un Día en la Vida

Para Hugo Salazar, declarado admirador de The Beatles, esta es su primera vez junto a la banda considerada el mejor tributo Beatle de Latinoamérica.

“Edmundo y los muchachos me han invitado muy gentilmente a interpretar un tema del ‘Álbum Blanco’, ya verán, espero que les guste”, advierte Salazar.

Además de Edmundo Delgado (Grupo Amigos), Un Día en la Vida está compuesta por músicos de diversas generaciones, entre ellos Tavo Castillo (Frágil), Carlos Guerrero (We All Together), Andrés Da Ros (Sangre Púrpura), Johnny Chiappe (El Humo) y los jóvenes Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo, Alejandro Iturrizaga e Ian Delgado.

Las entradas están a la venta en Teleticket.