Marco Aurelio Dengri:  lo que decía el intelectual del rock y la calidad de audio

Una triste noticia despertó este viernes al país: a los 80 años de edad, falleció el escritor e intelectual peruano Marco Aurelio Denegri, quien durante varias décadas se dedicó a la difusión cultural a través de sus programas de televisión (recientemente, en "La función de la palabra" por TV Perú). En los últimos años, también aumentó su ya vasta bibliografía con diferentes obras sobre el humanismo, entre las que destacan "¿Y qué fue realmente lo que hizo Onán?" (1996), "De esto y de aquello" (2006), "Miscelánea humanística" (2010), "Lexicografía" (2011), "Esmórgasbord" (2011) y "Polimatía" (2014).



Si bien fue reconocido siempre por su acercamiento a la lingüística y la lexicografía, también se interesó con frecuencia por la música; particularmente la música criolla y el uso del cajón peruano. En el 2009, publicó su libro titulado "Cajonística y Vallejística", donde introdujo el neologismo de creación propia 'cajonística' para referirse a lo "perteneciente o relativo al cajón", instrumento al que describió −en una entrevista concedida en el 2013− como un "realzador de fiestas" en la Lima de los siglos XX.



"El cajón le daba más sabor y animaba; brindaba la algarabía. Estaba muy relacionado con la negritud, es decir, con la sensualidad y la actividad y forma cinética del negro. En los testimonios que hay, que son antiguos, se le ve como algo más primitivo; no era considerado un instrumento. Había que llegar hasta mediados del siglo XX para poder indicar la existencia de algunos cajoneadores; no había muchos [...] El cajón no tenía la popularidad que tiene hoy. Si no ocurre lo de Paco de Lucía y Rubem Dantas, quien vio tocar el instrumento a Caitro Soto y luego lo introdujo al flamenco", explicó Denegri en el programa Tiempo Después junto al desaparecido músico Rafael Santa Cruz.

Pero su interés sobre el criollismo era más profundo. En el 2010, entrevistó en su programa a Eduardo Mazzini Otero, investigador que entonces había publicado su libro "En nombre de Dios comienzo: Meditaciones sobre la música criolla". Durante el diálogo, Denegri consideró que las contribuciones bibliográficas sobre nuestro acervo musical "eran escasas", para lo cual se refirió a los dieciséis tomos de "Historia de la República del Perú 1822-1933" de Jorge Basadre, donde −dijo− "apenas hay dos o tres páginas dedicadas a la música criolla; no hay interpretaciones reales".

Lee el post completo en el blog "Tercer Parlante".