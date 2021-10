Conforme a los criterios de Saber más

Marco Romero, gran impulsor de la música criolla, se refuerza, repotencia e innova. Buscando acabar con la brecha generacional contra la que viene luchando sin tregua desde hace varios años, se unió a la joven cantante ayacuchana Renata Flores para crear “Mi lugar bendito”, su nuevo sencillo en el que entrelaza magistralmente ritmos afroperuanos con toques urbanos y colores andinos.

“Estoy muy emocionado porque con lo que vengo preparando vamos a hacer un vínculo entre la juventud y lo tradicional, evidentemente no me voy a desprender de valses tradicionales porque me encantan; pero siempre voy a tratar de llevar la sonoridad un poquito más allá, como lo hicieron en su momento Óscar Avilés y Mario Cavagnaro. Este último creó la replana con palabras simples y jergas, y colocó a la música peruana en un plano mucho más terrenal. Avilés insertó algunos instrumentos dentro de la música afroperuana, como el bongó y el mismo toque del festejo con el vals, el ‘Valseando festejos’”, destaca el músico nacional.

El creador de “Porque yo creo en ti” no pretende con esta osada propuesta musical romper o apagar esquemas, lo que busca -según señala- es que su música trascienda fronteras peruanas. “Esta canción tiene mucho festejo pero va a tener también esa sonoridad de lo urbano para meternos por todos lados, que es lo que nos interesa”, asegura.

“ Este es mi primer acercamiento con lo urbano, un género que me encanta y que, creo, se va a quedar. Y así como se va a quedar, hay que intentar que la música criolla no esté ajena a la posibilidad de fusionarse sin perder su esencia, como ocurre con este nuevo lanzamiento previsto para el próximo 22 de octubre. Estoy yendo básicamente por un horizonte certero, la visibilización de la música tradicional enriquecida con géneros que siempre están dando vuelta”, añade el cantautor nacional.

“Mi Lugar Bendito”, compuesto por Romero junto a Paulo Morales y Renata; y masterizado por Lewis Pickett, productor musical ganador de un Grammy Latino, es el primer sencillo del álbum del mismo título que el cantautor lanzará en 2022.

“Cuando empezamos este proyecto, con Paulo, que es el productor, nos preguntamos qué podemos hacer para crear una canción que tenga este engranaje (con lo urbano), pero con profundidad, y coincidimos en que la profundidad te la da otro idioma. Y pensamos en Renata, inmediatamente, pues canta en quechua y viene haciendo una carrera increíble. Hablé con ella y con su mamá, les conté sobre el proyecto, y a los dos días me dijeron que estaban encantadas y felices de participar. Me emocioné mucho”, recuerda Romero.

“ Renata fluyó libremente en toda la parte afro urban y lo que ha colocado a nivel quechua es muy importante. Las palabras claves que utilizó en la canción ha hecho que quede redondo . Es un festejo, pero tiene una sonalidad urbana con un color andino bonito. Habla del Perú, pero también nos puede llevar a cualquier lugar que represente un lugar bendito. El coro dice: ‘Esta vez no quiero perderte, quiero protegerte, rezaré por ti y por mí. Hoy despierto lentamente y no sé si estás aquí o eres solo un sueño hermoso en el que quiero vivir. Eres mi lugar bendito el que quiero recorrer...”, comparte Marco Romero.

En este nuevo disco Marco Romero cuenta con la participación de otras figuras del ambiente musical como Susan Ochoa, Lucho Quequezana y Ramón Stagnaro, guitarrista peruano radicado en Los Ángeles

Videoclip

La parte visual de este proyecto musical se grabó en la ciudad de Ayacucho. En lugares como en la Catedral de Ayacucho, en la Plaza de Armas y en los alrededores de la Pampa de la Quinua.

La nueva propuesta discográfica de Marco Romero tendrá diez canciones y contará con la participación de artistas peruanos y uno extranjero. “ Estarán Lucho Quequezana, Susan Ochoa, que cantará conmigo un valse desgarrador, y tengo la dicha y la suerte que también participe Ramón Stagnaro. Y estamos por definir si grabamos con un artista colombiano de vallenato, una versión de ‘Fruta fresca’ en zamacueca ”, remarca.

Herencia musical

Asimismo, el cantautor nacional recordó con emoción la participación de su madre, Carmen de la Puente, en “La Voz Senior”, donde integró el equipo de Daniela Darcourt. “Mi mamá no se animaba a participar por eso enviamos su video cantando el último día del cásting, y el día de las audiciones a ciegas, mi hermana y yo la acompañamos. Hace casi veinte años, mi mamá cantaba salsa profesionalmente, pero dejó la música por el Evangelio, y ‘La Voz’ le dio la oportunidad de retomarla. Es un programa que devuelve a las personas de la tercera edad, no solo la posibilidad de soñar que cantan, sino de soñar que están vivos después de la pandemia ”, subraya.

