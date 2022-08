La artista argentina María Becerra llegará por primera vez al Perú para ser parte del Festival “Juntos en Concierto”, que se realiza este sábado 13 de agosto. La cantante se ha mostrado emocionada por presentar lo mejor de su repertorio, que incluye su álbum debut “Animal”.

La joven nació el 12 de febrero de 2000 en Buenos Aires, Argentina. Desde pequeña, mostró su interés por el arte. Con tan solo 7 años, sus padres la inscribieron en clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal en una academia especializada.

En tanto, a los 13 años comenzó a escribir poesías y cuentos, los cuales eran publicados en internet. Aunque, a la par, también asistía a clases de fútbol, que se convirtió en otra de sus pasiones. Lo que no muchos saben es que la cantante sufre de déficit de atención.

“En el colegio me costaba mucho, pero a los que tenemos estos nos suelen tratar de burros, de que no prestamos atención, que boludeamos. A mi mamá la llamaban todo el tiempo por esto cuando en realidad yo me esforzaba mucho y era una frustración muy grande no poder enfocarse”, confesó a Filo.news.

Sus inicios en YouTube

En 2015 decidió sumergirse en el mundo de la música. Empezó a subir sus covers y algunos videos de castings para series de televisión en Facebook. Mediante la misma red social, publicó un monólogo de parodia que tuvo más de un millón de vistas en cuestión de horas. Gracias a eso, decidió abrir su canal de YouTube.

Desde ahí, grababa videos cantando, v-logs y tutoriales de baile que luego eran subidos a la plataforma. Debido a la importancia que venía teniendo en las redes, María Becerra tuvo que elegir entre los estudios y su carrera. Decidió abandonar la escuela.

“Tenía diecisiete años, ganaba plata haciendo videos y el colegio me sacaba mucho tiempo. Tuve que abandonarlo porque no podía con las dos cosas. A mi familia y a mí nos servía mucho el dinero y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad”, contó a Infobae.

Para 2017, fue nominada a Youtuber favorito en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards Argentina y formó parte de una obra teatral de youtubers, dirigida por Nicolás Scarpino y Sebastián Irigo. Al año siguiente, se llevó el premio a Influencer musical favorito en los Kids’ Choice y fue preseleccionada a Mejor youtuber en los Premios Martín Fierro Digital.

María Becerra iniciaría el 2019 con la publicación de su Roast Yourself Challenge, la tendencia que se realizaba entre youtubers que consiste en componer una canción para reírse de las críticas de los usuarios.

Lo que no habría imaginado la artista argentina es que ese mismo año, pero en setiembre, lanzaría su primer EP bajo el título de “222″, que contenía las tres primeras canciones que sacó profesionalmente “Nada de amor”, “Tu lady” y “Dime como hago”. Esta última logró posicionarse dentro de la lista Argentina Hot 100 de Billboard.

En noviembre llegó “High”, una canción que logró ponerla en el grupo de las nuevas artistas destacadas. El 2020 inició con el lanzamiento de “Dejemos que pase” y un mes después estrenó “Perdidamente”, mientras que en abril sacó “Moon” junto a su compatriota Dani.

A mediado de ese año, Becerra firmó un contrato con la disquera independiente 300 Entertainment y publicó el videoclip de “Tú me lo haces fácil” donde fusiona el R&B y funk/pop.

El éxito con “Qué más pues?”

Su lanzamiento a la escena internacional se logró gracias a su colaboración con dos de las representantes femeninas dentro de la industria en Latinoamérica. María Becerra convocó a Martina ´Tini´ Stoessel y a Lola Índigo para el remix de “High”.

“Cuando me puse a pensar a quién quería para la colaboración sabía que era un tema que funcionaría muy bien solo con mujeres, aunque todavía no puede creer que Tini le haya dicho que sí”, recordó en entrevista con EFE. “Soy fan de las dos. Con Tini me había cruzado en eventos musicales. Con Lola la amistad comenzó con DMs (Mensajes directos) en Instagram. Para preparar la colaboración nos comunicamos varias veces las tres. Me muero de las ganas de que estemos juntas”, agregó.

Con este featuring de mujeres, Becerra quería transmitir el mensaje de que “las mujeres podemos crear cosas increíbles juntas. Que la competencia en nosotras lo único que hace es sacarnos poder”.

María Becerra y Tini Stoessel en "High Remix". (Foto: @maria_becerra22)

Tan solo un día después, lanzaron el videoclip de “En Tu Cuerpo Remix”. Ella se unió a la colaboración del sencillo de Lyanno junto a Rauw Alejandro y Lenny Tavarez. “Son muy generosos al presentarme a su público (…) “Mis fans son lo máximo y sé que los van a apoyar a ellos con el mismo cariño que me dan a mí y son en los que he pensado mientras voy preparando mi próximo disco, que ya viene en camino”, afirmó tras el estreno de la canción.

“Estoy muy emocionada y agradecida con la posibilidad de hacer música con artistas como ellos y otros, que me han presentado a su público (…) Las dos canciones por casualidad salieron de forma simultánea y no lo puedo creer. Me siento muy afortunada”, dijo Becerra a EFE.

En febrero de 2021, María presentó “Animal, parte 1″, el comienzo de su primer álbum de estudio. El sencillo principal fue “Animal” junto a su compatriota Cazzu. Durante este tiempo también realizó otros featurings junto a “Si yo fuera tú” con Paty Cantú; “Además de mí (Remix)” con Duki, Khea, Tiago PZK y Lit Killah; y “Miénteme” con Tini.

Su álbum debut completo llegaría para agosto del mismo año, donde destacó la canción “Wow Wow” con la estadounidense Becky G. Con este proyecto, María Becerra se posicionó en el quinto puesto de la lista Top 10 Album Debuts Global de Spotify.

“Siento que me subestiman todo el tiempo. Muchas veces me dicen que soy una artista mainstream a la que le escriben las canciones. También me dicen que sólo soy una cara linda a la que ponen sobre el escenario y le indican qué hacer. Están muy equivocados (…) Soy la verdadera jefa de mi carrera, es mi imagen y son mis canciones así que me gusta tomar las decisiones sobre todo”, enfatizó a El Mundo.

Sin embargo, la canción que se volvería viral sería “Qué más pues?”, donde colabora con el colombiano J Balvin. Este sencillo alcanzó la primera posición en las listas de reproducción de Argentina y se convirtió en el tercer primer puesto de la artista en Argentina Hot 100 de Billboard.

El éxito se hizo viral y María Becerra fue invitada por el propio J Balvin para cantar “Qué más pues?” en el escenario de los Premios Grammy 2022, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

“Todo esto ha sido algo difícil porque me ha pegado un boom tremendo. Llevo dos años en la industria y ya he cantado en los Grammy de Estados Unidos. Han sido unos picos tan altos que a veces creo que es mejor no ser tan consciente de todo para no flashearse”, confiesa.

Llegada a Perú

El Festival “Juntos en Concierto” se realiza este sábado en el Estadio de San Marcos y la expectativa está latente debido a los 13 artistas que presentarán lo mejor de su repertorio. Entre ellos, destaca la argentina María Becerra.

“¿Qué onda toda mi gente de Perú? ¿Cómo están? Aquí les habla Mari. Quiero contarles que este 13 de agosto voy a estar por allá en el Festival “Juntos en Concierto” en el Estadio San Marcos de Lima. Las entradas están a la venta”, se le escucha decir en un video.

Uno de los espectáculos más esperados del 2022 también tendrá a la mexicana Danna Paola, Molotov, Piso 21, De La Guetto, Mario Bautista, Lenny Tavarez, Nio García, The Wailers, Mike Bahía, Smash Mouth, Alex Hoyer e Inner Circle.

Desde las 10:50 p.m., los fanáticos de María Becerra podrán escuchar sus mejores canciones del repertorio.