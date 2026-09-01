María Becerra se reencontrará el próximo 4 de noviembre con su público peruano en el escenario de Costa 21. (Foto: Difusión)
María Becerra se reencontrará el próximo 4 de noviembre con su público peruano en el escenario de Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

María Becerra volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos el próximo 4 de noviembre, cuando llegue a Lima para presentar su nuevo espectáculo de la gira “Quimera Tour”. La cantante argentina ofrecerá un único concierto en Costa 21, donde repasará algunos de sus mayores éxitos y mostrará la propuesta audiovisual de su más reciente etapa artística.

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