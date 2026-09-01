María Becerra volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos el próximo 4 de noviembre, cuando llegue a Lima para presentar su nuevo espectáculo de la gira “Quimera Tour”. La cantante argentina ofrecerá un único concierto en Costa 21, donde repasará algunos de sus mayores éxitos y mostrará la propuesta audiovisual de su más reciente etapa artística.

La preventa de entradas comenzará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 11 a.m. a través de Teleticket. Durante ambas fechas, los usuarios podrán acceder a un descuento de hasta 15% pagando con tarjetas Interbank.

El repertorio de la artista incluirá canciones que se han convertido en referentes del pop urbano y la música latina. Entre ellas figuran “¿Qué más pues?”, “Corazón vacío”, “Automático”, “Ojalá”, “Los del espacio” y “Miénteme”, temas que acumulan millones de reproducciones y que forman parte de la evolución musical de la intérprete argentina.

María Becerra se reencontrará el próximo 4 de noviembre con su público peruano en el escenario de Costa 21. (Foto: Difusión)

Originaria de Buenos Aires, María Becerra comenzó a ganar notoriedad a través de las plataformas digitales y posteriormente trasladó su popularidad a los grandes escenarios. Su versatilidad para combinar pop, reguetón y sonidos urbanos le permitió construir una carrera internacional y trabajar junto a destacados artistas de la música latina.

Actualmente, la cantante atraviesa una nueva etapa con “Quimera”, su tercer álbum de estudio, publicado en noviembre de 2025. El disco explora diferentes emociones y facetas de la artista e incluye colaboraciones con figuras como Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu.

El concepto de “Quimera” también se extiende al espectáculo en vivo. Para esta gira, Becerra incorpora alter egos y personajes que representan distintos universos emocionales, además de elementos de tecnología, vestuario, performance y una elaborada narrativa visual.

Con esta propuesta, María Becerra llegará a Lima el 4 de noviembre para presentarse en Costa 21. El “Quimera Tour” buscará ofrecer una experiencia que combine sus principales canciones con una puesta en escena renovada.