Mariah Carey regresa su “extravagancia navideña” este 2023 con “Merry Christmas One and All”, una gira dedicada a esta celebración con la que visitará 13 ciudades de Norteamérica.

“La navidad está a la vuelta de la esquina y ustedes están oficialmente invitados a celebrar esta temporada con el regreso de mi extravagancia navideña”, se lee en una publicación hecha en su perfil de Instagram.

Carey comenzará su espectáculo en Highland (California) y después visitará Los Ángeles, Denver (Colorado), Kansas City (Misuri), Toronto y Montreal (Canadá), entre otras ciudades, para finalmente culminar su espectáculo el 17 de diciembre en Nueva York.

Carey se ha convertido en la reina sin corona de la Navidad gracias a la popularidad del tema “All I Want for Christmas” que publicó en 1994 y que desde entonces se ha convertido en un himno navideño que le ha traído un sinfín de éxitos.

En 2022, la canción se convirtió en el tema que más reproducciones había recibido en un solo día en la lista global de Spotify con 21,273 millones de escuchas y se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por 12 semanas.

En el pasado, la compositora de “Fantasy” ha realizado actuaciones con temáticas navideñas como “All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity”, una residencia que hizo durante la temporada invernal de 2014 al 2017 en el Beacon Theatre de Nueva York y que después llevó a Francia e Inglaterra.

También hizo un especial navideño para Apple TV+ titulado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” en el que presentó canciones como “Oh Santa!” junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson o “Here Comes Santa Claus” con Snoop Dogg y Jermaine Dupri.

Con información de EFE

¿Qué harían 456 personas para ganar USD 4.56 millones? «El juego del calamar: El desafío», el nuevo reality show de competencia basado en la serie más exitosa, se estrena el 22 de noviembre, solo en Netflix, conocida plataforma de streaming. (Fuente: Netflix Latinoamérica)