La descongelaron. Como todos los primeros de noviembre, la cantante estadounidense Mariah Carey anunció el comienzo de su temporada musical navideña con un divertido “spot” publicitario.

En sus redes sociales, Carey publicó un video en el que se la ve congelada (efectos especiales) mientras que unos personajes vestidos con disfraces de calabazas terroríficas tratan de derretir el hielo que apresa a la cantante.

Luego de ello, Carey cantó su típica frase “It’s time” dando paso a una celebración navideña con su canción “All I Want for Christmas” sonando de fondo.

El éxito navideño que tuvo Carey ha sido evidenciado en muchas listas musicales, por ejemplo en Billboard Hot 100, en donde fue incluida varias veces.

“Cuando salió por primera vez, fue más bien algo gradual”, dijo Carey al medio estadounidense Entertainment Weekly sobre su canción.“Siento que la gente ha crecido con la canción y se ha convertido en parte de la vida de las personas en términos de la forma en que celebran las fiestas. Eso me hace sentir muy orgulloso”, añadió.

La cantante iniciará su gira navideña llamada Merry Christmas One and All el 15 de noviembre en Highland, California. Sus presentaciones, que tendrán 16 fechas, concluirán en el Madison Square Garden a mediados de diciembre.