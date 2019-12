Si hay una canción que no deja de sonar en cada Navidad esa es “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, el tema que esta compuso en 1994 en apenas 15 minutos, mientras decoraba un pequeño árbol navideño. 25 años después, la pegajosa composición ha logrado por primera vez ser número 1 del Billboard en Estados Unidos.

Este éxito de “All I want for Christmas is you” en Billboard no es el único. Solo el 2019, el hit de Mariah Carey, batió con tres récords Guiness en diciembre. El primero, como ‘Mejor Canción de Navidad/Año Nuevo'; el segundo, por ser la ‘Canción más escuchada en Spotify en 24 horas’ (Categoría Femenina), y el último por consagrarse como ‘Canción Número 1 durante más semanas’ en la lista de éxitos de Reino Unido de canciones navideñas.

Por si esto fuera poco, el estreno del nuevo videoclip de “All I want for Christmas is you” está a la vuelta de la esquina. La misma Mariah Carey viene anunciando en su cuenta de Twitter que el próximo 20 de diciembre este será compartido en todas sus plataformas.

Excited to debut my brand new music video for ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU in celebration of #MC25. Tune in for the world premiere on DECEMBER 20th at 12AM ET!!! Join me for a LIVE Q&A right before at 11:30PM ET on YouTube ❄️🎅🏼🎄I can’t wait to share this moment with you all!! pic.twitter.com/ly7iuwJ8wQ — Mariah Carey (@MariahCarey) December 17, 2019

Pero no solo con un nuevo videoclip Mariah celebrará el éxito de su pegajoso tema sino que un minidocumental producido por Amazon, contará la historia del éxito navideño de los noventa.

Sobre el porqué “All I Want for Christmas is you” es un éxito a pesar del tiempo, Mariah Carey ha revelado: “Es una canción pop, pero está compuesta como si fuese un standard the jazz, que es lo que hace que sea una canción mucho más rica armónicamente. Aunque la canción está en sol mayor, no sólo usa acordes mayores y menores (como acostumbran a hacer los villancicos actuales), sino que se mete en acordes más complejos que hace que tenga ese tono jazzístico similar al que usaban los compositores de los años 40″.

Con este primer puesto, “All I Want for Christmas is you” se convierte en la segunda canción navideña en alcanzar tal posición en la lista de Billboard, ya que la primera fue “The Chipmunk Song” (1958), de The Chipmunk.

El éxito de “All I want for Christmas is you” es el decimonoveno número 1 de Mariah Carey en “The Hot 100” de Billboard, lugar que ha ocupado anteriormente con canciones como “Always be my baby”, “Hero” o “Touch my body”, que fue su último top 1 hace 11 años.

Convertido en un clásico de las fiestas navideñas, “All I Want for Christmas is you” se lanzó por primera vez en 1994 en el álbum “Merry Christmas” de Carey. La cantante tenía 24 años cuando lo grabó.

Hasta el momento, Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares en regalías por el tema. La cantante, además, ha sabido aprovechar este éxito y es así como en cada Navidad, comercializa una muñeca de ella vestida de Mamá Noel junto con un funko y un libro navideño.