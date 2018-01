La tradicional presentación de artistas por el Año Nuevo en Times Square (Nueva York, Estados Unidos) volvió a contar con Mariah Carey, quien esta vez no pasó por la vergüenza de diciembre del 2016, cuando un problema la dejó en evidencia en el uso de 'playback'.

El domingo último Mariah Carey pudo cantar de manera satisfactoria los temas "Vision of Love" y "Hero", para los cuales se mostró sonriente en todo momento.

Carey pidió un té caliente entre canciones y bromeó con que era "un desastre" que no hubiese ninguno. En la celebración del año pasado tropezó, lo que le impidió hacer correctamente la sincronización labial ('playback') mientras una versión pregrabada de sus canciones sonaba de fondo. Entonces se mostró visiblemente molesta sobre el escenario y culpó al equipo de producción, pero ambas partes decidieron dejar atrás el asunto.

Meses después, se pronunció en declaraciones para Entertainment Weekly, donde agradeció a sus fans y en general a todos los que se mostraron solidarios con lo que, en sus propias palabras, fue una "pesadilla de Nochevieja".

Además de Mariah Carey, se presentaron en el escenario Andy Grammer y Nick Jonas, quienes amenizaron la espera del Año Nuevo para miles de personas, quienes soportaron temperaturas de -12 C° en la emblemática plaza.

DATO

Las fiestas de fin de año son lucrativas para Mariah Carey, esto por su canción "All I Want For Christmas is You" (1994), que le da ingresos anuales de medio millón de dólares sin mayor esfuerzo. (AP/ El Comercio)