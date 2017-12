El éxito musical de Mariah Carey, "All I Want for Christmas Is You", por primera vez desde su lanzamiento, hace 23 años, ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100. Ocupa el noveno lugar.

"All I Want for Christmas Is You" fue el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la cantante, "Merry Christmas".

Carey, que también participó como productora junto a Walter Afanasieff,​ escribió la letra de la canción, en la que declara su interés en pasar las fiestas navideñas acompañada de su amante, en vez de los regalos o los adornos navideños.

Mariah Carey ha interpretado el tema en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera. La primera vez que lo cantó en vivo fue en Japón durante su gira Daydream World Tour (1996).

El éxito de Carey es, por lo tanto, el primer Hot 100 top 10 con la palabra "Navidad" en su título.