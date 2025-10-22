El Teatro Municipal de Lima será escenario de un extraordinario concierto el próximo 13 de noviembre, cuando la virtuosa pianista franco-albanesa Marie-Ange Nguci se presente por primera vez en nuestro país, acompañada de la Filarmónica Teresa Quesada, bajo la batuta de Pablo Sabat.

Con apenas 26 años, Marie-Ange Nguci es aclamada en las principales salas de conciertos de Europa, Asia y Estados Unidos. Su estilo —que combina fuerza, sensibilidad, maestría y dominio técnico— la ha consolidado como una de las pianistas más brillantes de su generación. Sus asombrosas interpretaciones cautivan tanto al público como a la crítica especializada.

La Filarmónica Teresa Quesada —aplaudida por su magistral acompañamiento a lo largo de la Temporada TQ 2025 a figuras como Julian Schwarz y Alexei Volodin— se unirá a Nguci en la ejecución del Concierto N.º 1 para Piano y Orquesta de Johannes Brahms, obra maestra que combina complejidad técnica y belleza lírica. El programa incluirá también la Séptima Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una de las obras más vibrantes y celebradas del repertorio sinfónico, prometiendo así una velada de intensidad y emoción excepcionales.

Por su parte, con su rica historia y acústica excepcional, el Teatro Municipal de Lima ofrecerá el escenario perfecto para disfrutar de la fusión entre el virtuosismo de Nguci y la majestuosidad de la orquesta. Tras el apoteósico concierto ofrecido recientemente en el mismo recinto por la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y el notable violinista canadiense James Ehnes, Marie-Ange permitirá al público peruano vivir una experiencia única e irrepetible, además de conocer a una estrella que ya brilla con luz propia en el circuito internacional.

Con este concierto, TQ Producciones cierra su ciclo musical 2025, reafirmando su compromiso de presentar al público peruano lo mejor de la escena internacional —con artistas de la talla de Nelson Goerner junto a la Festival Strings Lucerne, Yuja Wang con la Mahler Chamber Orchestra, Julian Schwarz, Alexei Volodin y la propia Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen junto a James Ehnes—, consolidando a Lima como una de las capitales culturales más importantes de Sudamérica.