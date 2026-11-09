Luego de estar alejada durante ocho años de los escenarios limeños, la cantante, compositora y musicóloga peruana Mariella Köhn regresa a la capital para ofrecer un único concierto en el lounge bar Cocodrilo Verde. La cita será el jueves 12 de noviembre.

El concierto será un viaje de ida y vuelta por las canciones que han marcado su trayectoria: del vals y el landó a la balada, el bolero, la bossa nova, el jazz, el tango y el flamenco, donde cada interpretación evoca una parte de su historia. Una noche de música, poesía y memoria para celebrar la alegría del reencuentro.

Con más de tres décadas de trayectoria internacional, Mariella Köhn ha llevado su propuesta artística a escenarios de distintos países. Entre ellos figuran el Festival Latinoamericano de Tel Aviv, la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, el Instituto Cervantes de Amán y el Montclair Art Museum de Nueva Jersey.

Además de contar con el acompañamiento de Cecilia Bracamonte en este show, participan Ernesto Hermoza en la dirección musical y guitarra; Carlos Aznarán en el bajo; Koki Romero en los teclados y Alex Sarrín en la batería. Laura Arriola y Anabel Sarrín se encargan de los coros.

El repertorio incluirá versiones preparadas para la ocasión, como “Balderrama”, en ritmo de zamba; “Negra presuntuosa” y “Summertime”, en una combinación de landó y jazz; “I Will Survive”, reinterpretada también desde el landó.