/ David Ash/ Difusión
Por Redacción EC

Luego de estar alejada durante ocho años de los escenarios limeños, la cantante, compositora y musicóloga peruana Mariella Köhn regresa a la capital para ofrecer un único concierto en el lounge bar Cocodrilo Verde. La cita será el jueves 12 de noviembre.

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