Luego de estar alejada durante ocho años de los escenarios limeños, la cantante, compositora y musicóloga peruana Mariella Köhn regresa a la capital para ofrecer un único concierto en el lounge bar Cocodrilo Verde. La cita será el jueves 12 de noviembre.
Luego de estar alejada durante ocho años de los escenarios limeños, la cantante, compositora y musicóloga peruana Mariella Köhn regresa a la capital para ofrecer un único concierto en el lounge bar Cocodrilo Verde. La cita será el jueves 12 de noviembre.
El concierto será un viaje de ida y vuelta por las canciones que han marcado su trayectoria: del vals y el landó a la balada, el bolero, la bossa nova, el jazz, el tango y el flamenco, donde cada interpretación evoca una parte de su historia. Una noche de música, poesía y memoria para celebrar la alegría del reencuentro.
Con más de tres décadas de trayectoria internacional, Mariella Köhn ha llevado su propuesta artística a escenarios de distintos países. Entre ellos figuran el Festival Latinoamericano de Tel Aviv, la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, el Instituto Cervantes de Amán y el Montclair Art Museum de Nueva Jersey.
Además de contar con el acompañamiento de Cecilia Bracamonte en este show, participan Ernesto Hermoza en la dirección musical y guitarra; Carlos Aznarán en el bajo; Koki Romero en los teclados y Alex Sarrín en la batería. Laura Arriola y Anabel Sarrín se encargan de los coros.
El repertorio incluirá versiones preparadas para la ocasión, como “Balderrama”, en ritmo de zamba; “Negra presuntuosa” y “Summertime”, en una combinación de landó y jazz; “I Will Survive”, reinterpretada también desde el landó.
Fecha: jueves 12 de noviembre.
Hora: 9:30 p. m.
Lugar: Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores).
Entradas: S/100.
Reservas: 949 112 224. También se podrán adquirir entradas en la puerta del local el día del concierto.
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